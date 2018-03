Μέσα στην καρδιά αυτής της παραγωγικής περιόδου, οι Warhaus θα εμφανιστούν για πρώτη φορά στην Αθήνα, Παρασκευή 20 Απριλίου 2018 στο Gagarin 205 Live Stage. Μαζί τους οι Tango with Lions.

«Το παιδί του Nick Cave, του Tom Waits και του Leonard Cohen». «Το απόλυτο soundtrack για μια σειρά σαν το Peaky Blinders». «Ένας τρόπος για να εθιστείς χωρίς να ακουμπήσεις ποτά, τσιγάρα ή ουσίες».

Αυτοί είναι μερικοί από τους χαρακτηρισμούς που χρησιμοποίησαν οι μουσικόφιλοι για να υποδεχτούν τη μουσική των Warhaus, του (σχεδόν) solo project που δημιούργησε ο Βέλγος Maarten Devoldere. Ο Devoldere δεν είναι καινούργιος στα μουσικά πράγματα της Ευρώπης. Το 2004 σχημάτισε τους Balthazar. Μαζί τους κυκλοφόρησε τρία άλμπουμ, οργώνοντας παράλληλα τα stages της Ευρώπης και της Αμερικής.

Αυτή περίπου ήταν η πορεία μέχρι τις αρχές του 2016, όταν ο αεικίνητος μουσικός αποφάσισε να ξεγυμνωθεί τελείως καλλιτεχνικά και να αφοσιωθεί σ’ έναν ήχο πιο προσωπικό και εύθραυστο, έχοντας στο πλευρό του και την Sylvie Kreush, πρώην τραγουδίστρια των Soldier’s Heart. Το αποτέλεσμα; Ένα πολλά υποσχόμενο ντεμπούτο άλμπουμ με τίτλο παρμένο από μυθιστόρημα και νουάρ, μυστηριακή αισθητική. Ένα άλμπουμ για τον έρωτα. Ο τίτλος του: We Fucked A Flame Into Being. Η πρώτη σύλληψη του άλμπουμ έγινε σε ένα παλιό ρυμούλκο με το όνομα Warhaus, από το οποίο πήρε το όνομά του και το project.

Η υποδοχή του άλμπουμ ήταν θερμή. Τραγούδια όπως το The Good Lie, το Machinery ή το I’m Not Him κατέκλυσαν –και δικαίως− τα τοπικά εναλλακτικά ραδιόφωνα. Και κάπως έτσι, έναν μόλις χρόνο αργότερα, κυκλοφόρησε και το δεύτερο, ομώνυμο άλμπουμ των Warhaus. Σε αυτό το άλμπουμ ο Devoldere ακoλουθεί την επιτυχημένη συνταγή του πρώτου άλμπουμ χαρίζοντας στον ακροατή μία δεκάδα από ατμοσφαιρικά, jazzy dark pop κομμάτια. Την ίδια στιγμή, οι μουσικοί του σχήματος κάνουν το πρώτο τους sold-out live στο Λονδίνο και εμφανίζονται σε άλλες μεγάλες πόλεις ανά την Ευρώπη.