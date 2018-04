Οι ζωντανοί θρύλοι της alternative σκηνής και κάποτε υποψήφιοι για Grammy Tiger Lillies, παρουσιάζουν μια παράσταση με τα καλύτερα (η μάλλον… "αθλιότερα") τραγούδια της 29χρονης καριέρας τους.

Γνωστοί ως η νούμερο ένα avant-garde μπάντα, οι βραβευμένοι με Olivier Tiger Lillies, ποτέ δεν παύουν να εκπλήσσουν, να σοκάρουν και να διασκεδάζουν με το αμίμητο μουσικό τους στιλ, που συνδυάζει με μαεστρία την μακάβρια μαγεία του προπολεμικού Βερολίνου με την ατίθαση αγριάδα του τσιγγάνικου punk, τους Monty Python με τον Bertolt Brecht, τον Jacques Brel και την Edith Piaf με τον Tom Waits.

Το cult μουσικό trio από το Λονδίνο επιστρέφει τον Ιούνιο στην Ελλάδα με τη μουσική παράσταση "The Very Worst of the Tiger Lillies", μια παράσταση αφιερωμένη στα πιο γνωστά και αγαπημένα κομμάτια τους.

Διάρκεια παράστασης: 90'