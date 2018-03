Δύο πολύ σπουδαία ονόματα του παγκόσμιου μουσικού στερεώματος συμπράττουν σε μία μεγάλη βραδιά για το κοινό της Θεσσαλονίκης, την Τετάρτη 30 Μαΐου, στο Fix Factory Open Air!

Οι Thievery Corporation επιστρέφουν, μετά τη θριαμβευτική περσινή τους εμφάνιση, αυτή τη φορά μαζί με τους τεράστιους UB40, με τον αυθεντικό τραγουδιστή τους Ali Campbell στα φωνητικά και τα ιδρυτικά μέλη Astro και Mickey Virtue να ηγούνται της πολυμελούς μπάντας τους!

Κέφι, χορός και αμέτρητα πολυαγαπημένα hits, κομμάτια που όλοι αγαπήσαμε, από τις αρχές των 80s μέχρι σήμερα!

Οι Thievery Corporation, ένα group που λατρεύει την Ελλάδα αλλά, όπως φαίνεται σε κάθε τους επίσκεψη, λατρεύεται και από αυτήν, επιστρέφουν με ακόμα περισσότερο κέφι και με ένα ολοκαίνουριο album! Kάθε φορά με περισσότερο κόσμο, κάθε φορά το ίδιο συναρπαστικοί και πολυσυλλεκτικοί, μας χαρίζουν συναυλιακές στιγμές που δεν έχουν αφήσει ποτέ κανέναν παραπονεμένο και, κυρίως, ακούνητο από τη θέση του. Και δεν πρόκειται να συμβεί ούτε φέτος!

Διανύοντας την 3η δεκαετία της ζωής τους και έχοντας δημιουργήσει το δικό τους ήχο – μια ηλεκτρονική chillout lounge, αναμειγνύοντας Jamaican dub reggae, bossanova, Brazilian, acid και nu-jazz, downtempo, electronica και breakbeat ήχους με γυναικεία φωνητικά και δυναμικές hip hop ρίμες – οι Thievery Corporation παραμένουν μια ομάδα που δεν σταμάτα να εξελίσσεται στιγμή.

Η 30η Μαΐου θα είναι μια ακόμα βραδιά που θα απολαύσουμε πολλά από τα “Warning Shots”, “The Richest Man In Babylon”, “Lebanese Blonde”, “Until The Morning”, “Sweet Tides”, “Amerimacka”, “All That We Perceive”, “State Of Our Union”, “Revolution Solution”, “Liberation Front”, “El Pueblo Unido”, “Is It Over?”, “Exilio”, “Shadows Of Ourselves”, “En Simple Histoire”, “Facing East”, ‘The Numbers Game, “Mandalla”, “Letter To The Editor” και άλλα.

UB40

Co-headliners της βραδιάς, οι πραγματικά σπουδαίοι UB40, ένα από τα μεγαλύτερα και εμπορικότερα συγκροτήματα στην ιστορία της reggae, αλλά και συνολικά της pop μουσικής, με τον αυθεντικό τραγουδιστή τους Ali Campbell στα φωνητικά, οι οποίοι επιστρέφουν μετά από πολλά χρόνια στα μέρη μας.

Tα αυθεντικά μέλη των UB40, οι τραγουδιστές Ali Campbell και Astro και ο κιμπορντίστας Mickey Virtue, άλλαξαν την πορεία της reggae μουσικής για ολόκληρες γενιές! Η «πολυεθνική» μπάντα, ξεκίνησε από το πρόαστιο του Birmingham, το Moseley, για να δώσει μια φρέσκια πνοή στην reggae με πολλαπλές επιρροές και pop αισθητική.

Οι δίσκοι της διάσημης reggae και pop μπάντας, όπως μεταξύ άλλων τα «Labour of Love» και «Promises and Lies» έχουν ξεπεράσει τα 70 εκατομμύρια πωλήσεων σε μια πορεία σχεδόν 40 ετών. Έχουν παραμείνει μια εντυπωσιακή μπάντα με παγκόσμιες sold-out περιοδείες τα τελευταία χρόνια από ΗΠΑ, Καναδά και Νότιο Αμερική έως την Ευρώπη, την Αυστραλία και την Νότιο Αφρική!

Αυτές τις ημέρες, μάλιστα, κυκλοφόρησε ο νέος δίσκος τους, «A Real Labour Of Love«, κατακτώντας το νο 2 των charts της Βρετανίας.

Τη βραδιά της 30ης Μαΐου, θα απολαύσουμε τεράστια και εμβληματικά hits όπως τα «Red Red Wine», «Kingston Town», «Where Did I Go Wrong», «Rat in Mi Kitchen», «I Got You Babe», «(I Can’t Help) Falling in Love With You», «Sing Our Own Song», «Come Back Darling», «If It Happens Again», «Don’t Break My Heart», για να αναφέρουμε λίγα από τα δεκάδες της μπάντας.