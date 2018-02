Άλλη μια έκπληξη για το κοινό ετοιμάζουν οι Μουσικοί της Καμεράτας υπό τη διεύθυνση του Γιώργου Πέτρου. Την Παρασκευή 2 Φεβρουαρίου στις 20:30 στην Αίθουσα Χρήστος Λαμπράκης, η κλασική ροκ του David Bowie και των Deep Purple συναντά τους ήχους της συμφωνικής ορχήστρας μέσα από την πένα του Philip Glass και του Jon Lord!

Η θρυλική σύμπραξη της ροκ μπάντας Deep Purple με τη Βασιλική Φιλαρμονική Ορχήστρα του Λονδίνου το 1969 έμελλε να αποτελέσει την πρώτη συνάντηση της ροκ με την κλασική μουσική. Το συναρπαστικό Κοντσέρτο για ροκ γκρουπ και ορχήστρα, σε μουσική του οργανίστα των Purple, Τζον Λορντ με στίχους του τραγουδιστή του γκρουπ, Ίαν Γκίλλαν θεωρήθηκε από τα σημαντικότερα και σοβαρότερα βήματα crossover στην ιστορία της μουσικής.

Λίγα χρόνια αργότερα, το 1977, ένας από τους μεγαλύτερους καλλιτέχνες του 20ού αιώνα, ο Ντέιβιντ Μπόουι, σε συνεργασία με τον πολυσχιδή δημιουργό Μπράιαν Ήνο, ηχογραφεί το δίσκο Heroes, που έμελλε να γίνει η επιτομή του προοδευτικού ροκ. Ένας από τους μεγαλύτερους σύγχρονους συμφωνιστές, ο Φίλιπ Γκλας, εμπνέεται από τα θέματα του Heroes και δημιουργεί, το 1996, την υπέροχη 4η Συμφωνία του: ένα σπονδυλωτό έργο από έξι αυτοτελή μέρη, ένα μαγευτικό μουσικό ταξίδι στο μινιμαλισμό, τη φαντασία και τη δημιουργική τόλμη.

Πρόγραμμα:

Philip Glass

Συμφωνία αρ. 4 "Heroes"

(βασισμένη σε θέματα από το ομώνυμο άλμπουμ των David Bowie και Brian Eno)

Heroes

Abdulmajid

Sense of Doubt

Sons of the Silent Age

Neuköln

V2 Schneider

Deep Purple

Κοντσέρτο για ροκ γκρουπ και ορχήστρα

Μουσική John Lord │Στίχοι Ian Gillan

I. Moderato-Allegro

II. Andante

III. Vivace-Presto

Χρήστος Μάστορας │τραγούδι

Γιάννης Παπαδόπουλος │ ηλεκτρική κιθάρα

Γιώργος Πέτρου │Hammond organ, διεύθυνση ορχήστρας

Δημήτρης Τίγκας │ηλεκτρικό μπάσο

Γιάννης Σταυρόπουλος │ντραμς