Το Fly me to the Moon συνεχίζει τις επιτυχημένες δράσεις του φιλοξενώντας την τραγουδίστρια – τραγουδοποιό Κατερίνα Ντούσκα. Mία από τις πιο ιδιαίτερες φωνές της εγχώριας αγγλόφωνης μουσικής σκηνής, που θα «ταξιδέψει» με τις soulful pop μελωδίες της τους επισκέπτες και επιβάτες που θα βρεθούν στο αεροδρόμιο της Αθήνας, την Παρασκευή 20 Απριλίου.

Γεννημένη και μεγαλωμένη στο Μόντρεαλ του Καναδά από Έλληνες γονείς, η Κατερίνα ήρθε σε επαφή με μια ευρεία γκάμα μουσικών ειδών, όπως ποπ, σόουλ, r&b, folk και κλασική μουσική. Στην Ελλάδα τη γνωρίσαμε το 2013 με το single “One In A Million”, ένα κομμάτι που αμέσως αγαπήθηκε, δημιουργώντας αίσθηση με την ιδιαίτερη χροιά της φωνής της, που παραπέμπει σε «μαύρες» φωνές περασμένων δεκαετιών. Από τότε μέχρι σήμερα, συνεχίζει να ξεχωρίζει με το μοναδικό της μουσικό στιλ, που χαρακτηρίζεται συχνά ως ένας συνδυασμός indie-pop και neo-soul ήχου.

Τι θα μας παρουσιάσει στο αεροδρόμιο;

Ένα live με πολυσυλλεκτικό ήχο, που αντλεί τα συστατικά του από διαφορετικούς μουσικούς χώρους όπως pop, indie-electropop, soul και r&b μεταξύ άλλων! Η Κατερίνα θα ερμηνεύσει τα αγαπημένα singles που την έκαναν να ξεχωρίσει, “Fire Away”, “Slow”, “One In A Million”, “Won’t Leave”, κομμάτια από το ολοκληρωμένο album της “Embodiment”, καθώς και αγαπημένες διασκευές.