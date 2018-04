Δύο χρόνια μετά το τελευταίο δικό τους live στην Αθήνα, οι Naxatras επιστρέφουν για την παρουσίαση του τρίτου τους δίσκου στο Gagarin 205, για ένα show γεμάτο ψυχεδέλεια και παραμόρφωση στις 21 Απριλίου!

Οι Naxatras είναι μια hard psychedelic rock μπάντα από τη Θεσσαλονίκη. Η μουσική τους συνίσταται από δυναμικά ρυθμικά μοτίβα, ονειρικές μελωδίες, βαριά riffs και trippy κιθαριστικά σόλο, όλα με έντονη την ατμόσφαιρα και αισθητική των 70’s.

Ιδρύθηκαν το 2012 και καλλιέργησαν τον ήχο τους μέχρι το 2015 που κυκλοφόρησαν τον πρώτο τους ομώνυμο δίσκο, ηχογραφημένο εξολοκλήρου αναλογικά και live.

Τον Απρίλιο του 2016 κυκλοφόρησε το δεύτερο άλμπουμ της μπάντας με τίτλο “II” κινούμενο σε πιο πειραματικά space rock μονοπάτια, αφού είχε προηγηθεί ένα EP 2 κομματιών, όλα τα παραπάνω ηχογραφήθηκαν live και direct-to-master σε μπομπίνα.

Στις 17 Σεπτεμβρίου κυκλοφόρησαν το single “All the Stars Collide Into a Single Ray” και προχώρησαν στην τρίτη ευρωπαϊκή τους περιοδεία, έχοντας γυρίσει πλέον σχεδόν ολόκληρη την Ευρώπη, καθώς και καταξιωμένα φεστιβάλ όπως το Lake on Fire, Void και Keep it Low.

Η μπάντα ενσωματώνει στοιχεία από psych/progressive rock, blues, funk, stoner και ανατολίτικη μουσική σε συνδυασμό με ένα ψυχεδελικό video show για πλήρη διέγερση των αισθήσεων.