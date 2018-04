Οι Sound Explosion είναι μια ιστορική μπάντα του garage revival, που αποτελείται από τους Γιάννη Αλεξόπουλο (φωνή, κιθάρες), Δημήτρη Δημόπουλο (μπάσο, φωνητικά), Στέλιο Ασκοξυλάκη (φαρφίσα, φωνητικά) και τον Σταύρο Δακτυλά (τύμπανα). Στις 28 Απριλίου θα εμφανστούν στη σκηνή του Gagarin γα ένα μεγάλο πάρτι. Έχουν παίξει σε πολλές συναυλίες ανά την Ελλάδα με μπάντες όπως Fuzztones, Dead Moon, Sick Rose, Cynics, the Others The Marshmallow Overcoat and co και στο BEAT FESTIVAL στην Ιταλία το 2005.

Στο τέλος του 2017 ξεκίνησαν να ηχογραφούν νέο άλμπουμ, το πρώτο μετά από 24 ολόκληρα χρόνια, με τίτλο The explosive sounds of… The Sound Explosion. Θα κυκλοφορήσει τον Απρίλιο του 2018 από τη Lost in Tyme records.

Δισκογραφία

Albums

Teen Trash Volume 14: From Athens, Greece (LP/CD)(Music Maniac Records) (1994)

Singles and EPs

Hangover Baby / Some Other Guy (Pegasus Records) (1993)

I’ll Shake The Universe / Why Can’t You See (Dionysus Records) (1994)

Another Lie / Misirlou The Greek (Studio II) (1995)

The Last Recordings EP (Το Δισκάδικο) (2000)

Every day and night /Split with the Basements (Lost in tyme) (2013)

The Explosive Sounds of… – The Sound Explosion

H αναμονή τελείωσε και οι Sound Explosion, η θρυλική ελληνική garage μπάντα, επιστρέφουν με νέο δίσκο! 24 χρόνια (!) μετά το πρώτο τους άλμπουμ που είναι πλέον κλασικό, ξαναμπήκαν στο στούντιο: το The Explosive Sounds of… – The Sound Explosion περιλαμβάνει 14 νέα τραγούδια, και φαίνεται να έχει σταματήσει τον χρόνο. Τι κάνει τον ήχο τους τόσο ξεχωριστό; ο καθηλωτικός ρυθμός και τα βουτηγμένα σε fuzz και φαρφίσα κομμάτια που δεν σε αφήνουν να πάρεις ανάσα. Με έμπνευση τα κλασικά αλλά και λιγότερο γνωστά αμερικαμικά συγκροτήματα του garage, δημιουργούν έναν οδηγό για το πώς πρέπει να ακούγεται μια αληθινή garage μπάντα, έναν δίσκο που θα λιώσει στα πικάπ σας.