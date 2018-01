Το 2018 τα Music Escapades, η μουσική ενότητα του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ) συνεχίζει να εξερευνά την εναλλακτική μουσική σκηνή με πρώτη στάση τον Sigmataf, την Κυριακή 28 Ιανουαρίου, στις 21.00, στον Φάρο.

Η σκηνή στον Φάρο του ΚΠΙΣΝ θα γεμίσει με ηλεκτρονικούς ήχους, heavy μπασογραμμές και δυνατούς ρυθμούς. O Sigmataf φλερτάρει με τον κυνισμό, τον σαρκασμό και το χιούμορ μέσα από τραγούδια-ιστορίες βασισμένες σε αληθινά γεγονότα. Ταυτόχρονα, ο φωτισμός που υποβόσκει παίζει με τις αισθήσεις, ενώ τα οπτικά εφέ δημιουργούν μια οικεία και ονειρική ατμόσφαιρα.

Στη σκηνή θα τον συνοδεύσουν οι μόνιμοι συνεργάτες του, Αλέκος Σώρρος στο μπάσο και το MPC 5000 και Χρήστος Μελαχρoινός στο synth και στα ρυθμικά.

Ο Sigmataf έκανε τα πρώτα του βήματα στη μουσική με το hip hop σχήμα Prohja, συνεχίζοντας στο συγκρότημα Βαβυλώνα ως στιχουργός και ερμηνευτής με το ψευδώνυμο Kοράκι, ενώ από το 2010 κινείται στη δισκογραφία ως Sigmataf. Κυκλοφόρησε τα album Ξύπνα. Ώρα για ύπνο (2010), Τι κάνει σε είσαι να ; εδώ (2012) και EP METAVASI·3 (2017) ενώ τον περασμένο Δεκέμβριο κυκλοφόρησε επίσης το METAVASI·3/ TAREMIX με συμμετοχές των Yosebu, Μani Deum, To Skiagrafima, John Le Bon και Lucas The Third, Tsabouras.

Ο ίδιος χαρακτηρίζει το είδος της μουσικής του ως Spoken Word. Αν υπάρχει κάτι που χαρακτηρίζει τις συναυλίες του Sigmataf είναι ο ρυθμός, η ένταση και η αμεσότητά του με το κοινό.

Η ενότητα Music Escapades, καθώς και το σύνολο του προγραμματισμού του ΚΠΙΣΝ, πραγματοποιούνται με ελεύθερη είσοδο χάρη στην αποκλειστική δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ).