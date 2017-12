Ο Ισραηλινός τραγουδοποιός Αsaf Avidan με την ιδιαίτερη φωνή επιστρέφει στην Ελλάδα στα πλαίσια της «The Study On Falling» περιοδείας του, στις 16 Μαρτίου στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών.

Στις αρχές της δεκαετίας του ’70, οι The Band εγκατέλειψαν την περιοχή του Woodstock και μετακόμισαν στο Malibu, όπου άνοιξαν ένα στούντιο, το Shangri-La.

Δυστυχώς, η Δυτική Ακτή δεν φαινόταν να ταιριάζει στο ιδρυτικό γκρουπ της Americana, το οποίο είχε μόλις ηχογραφήσει το Planet Waves με τον Bob Dylan. Οι The Band έκαναν μόνο ένα ολοκληρωμένο άλμπουμ εκεί, το Northern Lights – Southern Cross, μαζί με το μισό του επόμενου, το οποίο θα ήταν στην πραγματικότητα το τελευταίο με την αρχική σύνθεση τους.

Σαράντα χρόνια αργότερα, ο αέρας του Ειρηνικού είχε μια πιο θετική επίδραση σε έναν άλλο μεγάλο εραστή της folk-rock και της Americana, στον Asaf Avidan. Αυτά τα δύο είδη έχουν παραμείνει πάντα κοντά στις ρίζες του και τα έχει αφομοιώσει με έναν ιδιαίτερο και πολύ επιτυχημένο τρόπο από το ξεκίνημα της εντυπωσιακής του καριέρας, πριν από μια δεκαετία.

Το The Study on Falling είναι ο έκτος δίσκος του τραγουδιστή-τραγουδοποιού, κιθαρίστα και φυσαρμονίστα, αν συμπεριλάβουμε και τα τρία άλμπουμ που ηχογράφησε με τους Mojos. Ξεκινώντας από το Ισραήλ, υπήρξε εξαιρετικά δημοφιλής στην Ευρώπη και ειδικά στη Γαλλία εδώ και πολλά χρόνια.

Ο Asaf Avidan μπορεί να βασίστηκε στην διαίσθησή του από την αρχή της καριέρας του, αλλά δεν λαμβάνει αποφάσεις χωρίς λόγο. Επιλέγει να ηχογραφεί στις Η.Π.Α. λόγω των καλλιτεχνικών του αρχών – έπρεπε να ασκήσει τη δημιουργικότητά του στην πατρίδα της μουσικής που αγαπά.

Για να εξασφαλίσει ότι η παραγωγή του άλμπουμ θα ταιριάζει με αυτό το σκεπτικό, πήγε στον Mark Howard. Μεταξύ άλλων άλμπουμ, ο Mark εργάστηκε στην ηχογράφηση του Time Out of Mind του Bob Dylan και του Orphans του Tom Waits (δύο από τους πολλούς αγαπημένους δίσκους του Asaf). Η προσωπική του προσέγγιση ήταν να εγκαταλείψει το στούντιο, να παίρνει τον εξοπλισμό του οπουδήποτε πηγαίνει και να φέρνει τους μουσικούς μαζί του. Στην περίπτωση αυτή, συμπεριλάμβαναν τον Jim Keltner, ντράμερ των superstars John Lennon και Elvis Presley και τον Larry Taylor, μπασίστα με τους θρυλικούς Canned Heat, τους Monkeys και τον Jerry Lee Lewis.

Ο Asaf Avidan χρησιμοποίησε πάντα τη φωνή του ως ένα μουσικό όργανο από μόνο του. Η μοναδική χροιά της φωνής του αποκλείει την οποιαδήποτε σύγκριση με οποιονδήποτε άλλο καλλιτέχνη. Όπως συμβαίνει συνήθως με τα άλμπουμ του Asaf, έτσι και το The Study of Falling αναδεικνύει την ικανότητα του Asaf να υφαίνει ατμοσφαιρικά μοτίβα που ενεργοποιούν τα μουσικά είδη που είναι ιδιαίτερα αγαπητά στο ίδιο. Οι στίχοι του επίσης είναι εντυπωσιακά άμεσοι και ειλικρινείς.

Στις σημειώσεις του στο άλμπουμ ευχαριστεί τις Green and Blue, που είναι τα κωδικοποιημένα ονόματα για τις δύο γυναίκες που μοιράστηκε την καρδιά του για μια περίοδο της ζωής του κατά την οποία ανέπτυξε μια διαφορετική αντίληψη για τις σχέσεις και τον έρωτα. Ο ίδιος ομολογεί ότι αυτό δεν ήταν μια θαρραλέα πράξη αλλά περισσότερο το ότι δεν είχε άλλες εναλλακτικές! «Όσο όλα ήταν καλά και δούλευε η κατάσταση, ήταν παράδεισος. Όταν όμως δεν δούλευε, ένιωθα να με καταπίνουν οι ίδιοι μου οι δαίμονες». Αν και μας υποδεικνύει τον δρόμο για την προσέγγιση του The Study of Falling, η αληθινή πρόθεση του είναι να αφήσει τον ακροατή να βρει και να ερμηνεύσει όπως επιθυμεί τους στίχους. Και η μουσική αποτελεί την τέλεια συνοδεία σε αυτόν τον συγκινητικό αντικατοπτρισμό.

Το 2017 ο Asaf Avidan αγκαλιάζει την καριέρα του με τον ίδιο τρόπο που αγκαλιάζει την ζωή του. Παραδέχεται ότι «Μελετάει την πτώση» και ταυτόχρονα αποδεικνύει ότι, όπως έχει μάθει ήδη, είναι πάντα σε θέση να στέκεται στα πόδια του. Και τώρα ορθώνεται ψηλότερος από ποτέ.