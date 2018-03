Ο πρώην ντράμερ των Beatles, Ρίνγκο Σταρ, χρίστηκε ιππότης στα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ.

Ο 77χρονος μουσικός από το Λίβερπουλ που τώρα ζει στο Λος Άντζελες τιμήθηκε για την προσφορά του στη μουσική, καθώς το όνομά του περιλαμβανόταν φέτος στη λίστα Τιμών της Πρωτοχρονιάς της Βασίλισσας της Αγγλίας.

«Δεν ξέρω πώς να κάνω χρήση του τίτλου αυτού σωστά», είπε την ώρα που έδειχνε το παράσημό του ο Σερ Ρίτσαρντ Στάρκι σε δημοσιογράφο του BBC μετά την τελετή, «αλλά περιμένω εσείς να κάνετε χρήση αυτού».

Another busy day for Sir. Ringo. peace and love peace and love pic.twitter.com/JpHd0r6r4u

— #RingoStarr (@ringostarrmusic) March 20, 2018