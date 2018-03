Την Τρίτη 3 Ιουλίου οι Calexico, οι μάστερ της indie-Americana, θα εμφανιστούν ζωντανά στο Ηρώδειο, σε μια συναυλία που θα αφήσει τις καλύτερες εντυπώσεις.

Μια ανάσα πριν από την έναρξη της τεράστιας (και στην πλειοψηφία της sold out) περιοδείας τους, σε Ευρώπη και Β. Αμερική, οι Calexico πόσταραν ένα mini EPK με δηλώσεις τους, κατά τη διάρκεια των studio sessions. Το video έχει σαν μουσική υπόκρουση την live εκτέλεση του «Voices In The Field», ενός από τα υπέροχα τραγούδια του νέου, ένατου άλμπουμ τους, «The Thread That Keeps Us».

Joey Burns: «Τον Δεκέμβριο του 2017, η μπάντα μαζεύτηκε από διάφορες χώρες και περιοχές για να κάνει πρόβες στο Wavelab Studio στο Tucson. Καθίσαμε όλοι μαζί σε έναν κύκλο και περάσαμε υπέροχα προβάροντας τα νέα μας τραγούδια, ενώ ο Julius Schlosburg κινηματογραφούσε όλη τη διαδικασία».

Το συγκρότημα κάνει ιδιαίτερη μνεία στη συναυλία του Ηρωδείου, που θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 3 Ιουλίου (2018). Όπως χαρακτηριστικά γράφουν: «Ξεκάθαρα για εμάς το κορυφαίο γεγονός της χρονιάς, η συναυλία που έχει ξεχωριστή θέση στην καρδιά μας και πιστεύουμε πως θα ξεχωρίσει, είναι αυτή στο "Odeon of Herodes Atticus", το μαρμάρινο θέατρο που βρίσκεται στη νοτιοδυτική πλαγιά της Ακρόπολης στην Αθήνα».

Συγκρότημα:

Joey Burns - vocals, guitar, cello, upright bass, arrangements, production

John Convertino - drums, percussion, vibes, marimba, accordion

Jacob Valenzuela - vocals, trumpet, vibes, keyboard

Martin Wenk - trumpet, accordion, guitar, synth, vibes, backing vocals

Scott Colberg - double bass, electric bass

Sergio Mendoza - piano, farfisa

Jairo Zavala Ruiz - bouzouki, baritone guitar, vocals

