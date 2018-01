Αγαπημένοι του Ελληνικού κοινού, οι GYBE θα βρεθούν στο Fuzz Live Music Club της Αθήνας, την Κυριακή 29 Απριλίου, για ένα show μεγάλης διάρκειας και -όπως πάντα- δυσθεώρητα υψηλής ποιότητας, από εκείνα που σε αφήνουν με το στόμα ανοιχτό κατά τη διάρκειά τους, σε κάνουν να παραμιλάς μετά το πέρας τους και συλλαμβάνεις συχνά το μυαλό σου να ανακαλεί και επαναφέρει σε όλη την υπόλοιπη ζωή σου!

Οι Godspeed You! Black Emperor ξεκίνησαν από τους Efrim Menuck, Mauro Pezzente και Mikae Moya, ως τρίο, στο Montréal του Καναδά, στις αρχές των 90's, παίζοντας μια χούφτα συναυλίες και κυκλοφορώντας το πρώτο τους ηχογράφημα σε κασέτα, λίγο πριν ξεκινήσουν να μεταμορφώνονται σε μία μεγαλύτερη (μεταφορικά και κυριολεκτικά) μπάντα. Προσλαμβάνοντας πολυάριθμους μουσικούς από την πόλη τους, στο διάστημα 1995-1996, οι GYBE πραγματοποίησαν τις πρώτες συγκλονιστικές και ηχητικά τεράστιες ζωντανές εμφανίσεις τους, με τη συμμετοχή ως και 14 μουσικών και τη χρήση μερικών προβολέων ταινιών 16 χιλιοστών, καταλήγοντας λίγο καιρό μετά στην ηχογράφηση -και ακολούθως την κυκλοφορία- του ντεμπούτο "F#A#∞", αποκλειστικά σε δίσκο βινυλίου, μέσω της Constellation, στα τέλη του καλοκαιριού του 1997. Η αποθήκη Hotel2Tango, ιδιοκτησίας των ιδίων, στην περιοχή Mile-End του Montreal, αποτέλεσε πυρήνα DIY δραστηριοτήτων, με προβάδικα μπαντών, μεταξοτυπάδικα, εργαστήρια ξυλογλυπτικής, ακόμη και συναυλίες που λάμβαναν χώρα τα Σαββατοκύριακα, διαφημιζόμενες στόμα-με-στόμα.

Το group καταστάλαξε σε μία μόνιμη εννιαμελή σύνθεση στα τέλη του 1998, με τους Aidan Girt και Bruce Cawdron στα ντραμς, τους Thierry Amar και Mauro στα μπάσα, τους Efrim, Dave Bryant και Roger Tellier-Craig στις κιθάρες, και τους Norsola Johnson και Sophie Trudeau στο τσέλο και το βιολί αντίστοιχα. Η μπάντα περιόδευε και ηχογραφούσε ασταμάτητα κατά την περίοδο 1998-2002, καταφέρνοντας να κερδίσει την φήμη ενός θρυλικού act, που πραγματοποιούσε υπνωτιστικές ζωντανές εμφανίσεις, με ορχηστρικές δυναμικές, μία ωμή επική ροκ δύναμη και πανέμορφες κινηματογραφικές λούπες να προϊστανται αυτών ως πιο ξεχωριστά στοιχεία τους. Με εκατοντάδες συναυλίες και την κυκλοφορία τεσσάρων δίσκων να ακολουθούν – "F#A#∞" (1997), "Slow Riot For New Zero Kanada EP" (1999), και τα διπλά albums "Lift Your Skinny Fists Like Antennas To Heaven" (2000) και "Yanqui U.X.O." (2002) - οι GYBE πέρασαν σε ανενεργεία το έτος 2003.

Κάποια από τα projects που γέννησε η προσωρινή αυτή διάλυση των GYBE, κατάφεραν μάλιστα να κερδίσουν το δικό τους fanbase και να ξεχωρίσουν, στα χρόνια που ακολούθησαν. Πιο άξια αναφοράς εξ' αυτών αποτελούν οι The Silver Mt Zion Memorial Orchestra και Tra-La-La Band (με τη συμμετοχή των Efrim, Sophie και Thierry), Hrsta (σχήμα του Mike Moya), Fly Pan Am (με τον Roger), Esmerine (με συνιδρυτή τον Bruce), 1-Speed Bike (Το solo punk-techno project του Aidan) και Set Fire To Flames (με κεντρική φιγούρα τον Dave, και συμμετέχοντες τους Bruce, Moya, Roger και Sophie).

Οι Godspeed επέστρεψαν στις ζωντανές εμφανίσεις τον Δεκέμβριο του 2010, όποτε και κλήθηκαν να συμμετάσχουν και να κάνουν curate (επιλογή συμμετεχόντων μπαντών δηλαδή) στα All Tomorrow's Parties, στο Ηνωμένο Βασίλειο. Εκτενείς παγκόσμιες περιοδείες ακολούθησαν, επιβεβαιώνοντας πως οι GYBE είχαν επιστρέψει για τα καλά! Το "Allelujah! Don't Bend! Ascend!" που κυκλοφόρησε τον Οκτώβριο του 2012, αποτέλεσε την πρώτη ηχογραφημένη δουλειά της μπάντας εδώ και μία δεκαετία, και έτυχε διθυραμβικών κριτικών από τον παγκόσμιο μουσικό τύπο, ανάμεσα στις οποίες, αυτή του περιοδικού Pitchfork που τους φιλοδώρησε με βαθμολογία 9.3 στα 10 και τους προσέδωσε τον τίτλο "Best New Music", ενώ το ίδιο album συμπεριλήφθηκε σε αμέτρητες λίστες με τα καλύτερα της χρονιάς. Το "Asunder, Sweet and Other Distress" ακολούθησε τον Μάρτιο του 2015, έχοντας επίσης πολύ καλό αντίκτυπο σε κοινό και τύπο, σηματοδοτώντας μάλιστα την πρώτη αλλαγή μέλους στη μπάντα από την ίδρυσή της και έπειτα, με τον Tim Herzog να αντικαθιστά τον Bruce πίσω από τα τύμπανα. Κατά την περίοδο από την επανένωση του σχήματος και μετά, ο πειραματικός κινηματογραφιστής Karl Lemieux αποτέλεσε τον βασικό κινηματογραφικό δημιουργό (και projectionist) της μπάντας, με υλικό αποτυπωμένο σε ταινίες των 16 χιλιοστών (όπως παραδοσιακά χρησιμοποιούσαν) και κινηματογραφικές λούπες, όλα αναπαραγόμενα από σειρά αναλογικών προβολέων ταινιών που αποτελούν χαρακτηριστικό, ιδιαίτερο και ξεχωριστό γνώρισμα των ζωντανών εμφανίσεων των GYBE, μέχρι και σήμερα.

Το τρίτο album της επανένωσης των Godspeed You! Black Emperor (έκτη πλήρης κυκλοφορία και έβδομη συνολικά), φέρει τον τίτλο "Luciferian Towers" και κυκλοφόρησε τον Σεπτέμβριο του 2017, με το περιοδικό Pitchfork να επισημαίνει πως "περιλαμβάνει την πιο μελωδική και δυναμικά αισιόδοξη μουσική της μπάντας μέχρι και σήμερα."