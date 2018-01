Εις ένδειξη διαμαρτυρίας για την σεξουαλική κακοποίηση των γυναικών του Χόλιγουντ (και όχι μόνο) οι περισσότερες γυναίκες ηθοποιοί που παραβρέθηκαν στη φετινή τελετή απονομής των βραβείων για τις Χρυσές Σφαίρες αποφάσισαν να ντυθούν στα μαύρα, αντί να φορέσουν τις λαμπερές τουαλέτες τους και τα πολύχρωμα φορέματά τους.

Τον παραπάνω τρόπο διάλεξε εφέτος το Χόλιγουντ για να προβάλλει, μέσω των εκπροσώπων του, μια ηχηρή διαμαρτυρία ενάντια στα σεξουαλικά εγκλήματα που τελούνται σε βάρος των γυναικών, απευθύνοντας την ίδια στιγμή έκκληση για αλλαγή νοοτροπίας και καλλιέργεια παιδείας που θα συμβάλλει στην ισότιμη μεταχείριση και στο σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων των γυναικών (και όχι μόνο) που εργάζονται και στον τομέα της ψυχαγωγίας και του θεάματος.

«Καλησπέρα κυρίες μου, και σε όσους άνδρες απομένουν», είπε απευθυνόμενος στους παρευρισκόμενους ο παρουσιαστής της τελετής, Σεθ Μάιερς. «Έχουμε 2018, η μαριχουάνα επιτέλους είναι νόμιμη, η σεξουαλική παρενόχληση επιτέλους δεν είναι», ανέφερε ο Μάιερς και πρόσθεσε: «για τους άνδρες υποψήφιους στην αίθουσα απόψε, αυτή πρέπει να είναι η πρώτη φορά εδώ και τρεις μήνες που δεν θα σας τρομοκρατήσει το ενδεχόμενο να ακούσετε το όνομά σας να προφέρεται δυνατά δημόσια».

Μετά από τις καταγγελίες σε βάρος του για σεξουαλική παρενόχληση, από 100 και πλέον γυναίκες, ο άλλοτε ισχυρός παραγωγός του Χόλιγουντ, Χάρβεϊ Γουάινστιν, ήταν από τους πρώτους «παράγοντες» της αμερικανικής κινηματογραφικής βιομηχανίας που είδαν την καριέρα και τη φήμη τους να γκρεμίζονται σχεδόν ακαριαία. Ακολούθησε η περίπτωση του δημοφιλούς ηθοποιού Κέβιν Σπέισι, ο οποίος αντιμετώπισε επίσης κατηγορίες για σεξουαλική κακοποίηση, μέχρι τη στιγμή που (διάσημα) στόματα άρχισαν να… ανοίγουν, καταγγέλλοντας και άλλα περιστατικά σεξουαλικής αποποίησης, συνδεδεμένα με ονόματα «επιφανών» από τον χώρο του θεάματος.

Το πρώτο βραβείο της βραδιάς, αυτό της καλύτερης ηθοποιού σε τηλεοπτική μίνι σειρά , απονεμήθηκε στη Νικόλ Κίντμαν, για τον ρόλο της ως κακοποιημένης συζύγου στη σειρά «Big Little Lies».

Προτού αναφερθεί στη «δύναμη των γυναικών» παραλαμβάνοντας την 4η Χρυσή Σφαίρα της καριέρας της μέχρι σήμερα, η Κίντμαν απέτισε φόρο τιμής στις συμπρωταγωνίστριές της, όπως η επίσης δημοφιλής Ρις Γουίδερσπουν.

Ο Αλεξάντερ Σκάρσγκορντ, ο οποίος υποδύεται τον βίαιο σύζυγο της Κίντμαν, βραβεύθηκε επίσης (δεύτερος ανδρικός ρόλος) μαζί με την Λόρα Ντερν (δεύτερος γυναικείος ρόλος) για τη συμμετοχή του στη σειρά.

Το δράμα «The Handmaid’s Tale», που παρουσιάζει τις ΗΠΑ σ’ ένα ζοφερό σκηνικό μιας φονταμενταλιστικής δικτατορίας, η οποία μετατρέπει τις γυναίκες που έχουν τη δυνατότητα να τεκνοποιήσουν σε σκλάβες, τιμήθηκε με το βραβείο καλύτερης τηλεοπτικής σειράς. Από τη μεριά του, ο δημιουργός της σειράς, Μπρους Μίλερ, απηύθυνε έκκληση σε όλες και όλους να κάνουν ό,τι μπορούν ώστε το σενάριό της να «μη γίνει πραγματικότητα», καταγγέλοντας τις επιθέσεις εναντίον των δικαιωμάτων των γυναικών στις ΗΠΑ.

Η πρωταγωνίστρια της σειράς Ελίζαμπεθ Μος, κέρδισε το βραβείο καλύτερου πρώτου ρόλου σε δραματική σειρά και το αφιέρωσε στη συγγραφέα Μάργκαρετ Άτγουντ -στο βιβλίο της οποίας βασίστηκε το σήριαλ- καθώς και «στις γυναίκες (…) που βρίσκουν το θάρρος να υψώσουν το ανάστημά τους εναντίον της μισαλλοδοξίας και της αδικίας».

Η πρωτοβουλία να ντυθούν οι γυναίκες του Χόλυγουντ στα μαύρα αποτέλεσε μια ακτιβιστική πρόταση της οργάνωσης Time’s Up, στην οποία συμμετέχουν μεγάλα ονόματα του Χόλιγουντ, από τη Νάταλι Πόρτμαν μέχρι τη Τζέσικα Τσαστέιν.

Η Αμερικανίδα τηλεοπτική παρουσιάστρια Όπρα Γουίνφρι τιμήθηκε με ένα ειδικό βραβείο για το συνολικό της έργο. «…Θέλω να εκφράσω ευγνωμοσύνη σε όλες τις γυναίκες που υπέμειναν χρόνια κακοποίησης και επιθέσεων, επειδή—όπως η μητέρα μου—είχαν παιδιά να μεγαλώσουν, είχαν λογαριασμούς να πληρώσουν, είχαν όνειρα να κάνουν πραγματικότητα», σχολίασε η ίδια μεταξύ άλλων με αφορμή τη βράβευση της.

Σχετικά με τα βραβεία των κινηματογραφικών παραγωγών, της μεγάλης οθόνης, η ταινία «In the Fade» του Τούρκου σκηνοθέτη Φατίχ Ακίν—γαλλική συμπαραγωγή—κέρδισε το βραβείο καλύτερης ξενόγλωσσης ταινίας.

Χρυσή Σφαίρα για την καλύτερη σκηνοθεσία έλαβε ο Γκιγιέρμο ντελ Τόρο για την ταινία του («The Shape of Water»).

Καλύτερη ταινία, μιούζικαλ ή κωμωδία αναδείχθηκε το «Lady Bird». Βραβείο πρώτου ρόλου σε δραματική ταινία απέσπασε ο Γκάρι Όλντμαν για τη συμμετοχή του στην ταινία «Darkest Hour». Το βραβείο δεύτερου ρόλου σε δραματική ταινία απονεμήθηκε στον Σαμ Ρόκγουελ («Three Billboards Outside Ebbing, Missouri»). Βραβείο δεύτερου γυναικείου ρόλου πήρε η Άλισον Τζένι (I, Tonya). Βραβείο καλύτερου ρόλου σε κωμωδία έλαβε ο Τζέιμς Φράνκο για την ταινία «The Disaster Artist», ενώ με τη Χρυσή Σφαίρα καλύτερου σεναρίου τιμήθηκε ο Μάρτιν Μακντόνα («Three Billboards…»). Τη δεύτερή του Χρυσή Σφαίρα για το καλύτερο σάουντρακ έλαβε ο Αλεξάντρ Ντεπλά για την ταινία «The Shape of Water».

Αναλυτικά οι νικητές:

Best Motion Picture, Drama

Dunkirk

The Post

The Shape of Water

Call Me by Your Name

Three Billboards Outside Ebbing, Missouri

Best Actress, Motion Picture, Drama

Jessica Chastain, Molly’s Game

Sally Hawkins, The Shape of Water

Frances McDormand, Three Billboards Outside Ebbing, Missouri

Meryl Streep, The Post

Michelle Williams, All the Money in the World

Best Actor, Motion Picture, Drama

Timothée Chalamet, Call Me by Your Name

Denzel Washington, Roman J. Israel, Esq.

Tom Hanks, The Post

Daniel Day-Lewis, Phantom Thread

Gary Oldman, Darkest Hour

Best Motion Picture, Musical or Comedy

The Disaster Artist

Get Out

The Greatest Showman

I, Tonya

Lady Bird

Best Actress, Motion Picture, Musical or Comedy

Judi Dench, Victoria & Abdul

Margot Robbie, I, Tonya

Saoirse Ronan, Lady Bird

Emma Stone, Battle of the Sexes

Helen Mirren, The Leisure Seeker

Best Limited Series or Television Movie

Big Little Lies

Feud: Bette and Joan

Fargo

Top of the Lake: China Girl

The Sinner

Best Director, Motion Picture

Guillermo del Toro, The Shape of Water

Martin McDonagh, Three Billboards Outside Ebbing, Missouri

Christopher Nolan, Dunkirk

Ridley Scott, All the Money in the World

Steven Spielberg, The Post

Best Actor, Television Series, Musical or Comedy

Anthony Anderson, Black-ish

Aziz Ansari, Master of None

Kevin Bacon, I Love Dick

William H. Macy, Shameless

Eric McCormack, Will & Grace

Best Television Series, Musical or Comedy

Black-ish

The Marvelous Mrs. Maisel

Master of None

SMILF

Will & Grace

Best Actor, Limited Series or Television Movie

Robert De Niro, The Wizard of Lies

Kyle MacLachlan, Twin Peaks

Jude Law, The Young Pope

Ewan McGregor, Fargo

Geoffrey Rush, Genius

Best Foreign-Language Motion Picture

A Fantastic Woman

First They Killed My Father

In the Fade

Loveless

The Square

Best Screenplay, Motion Picture

The Shape of Water

Lady Bird

Three Billboards Outside Ebbing, Missouri

The Post

Molly’s Game

Best Supporting Actress, Motion Picture

Mary J. Blige, Mudbound

Hong Chau, Downsizing

Allison Janney, I, Tonya

Laurie Metcalf, Lady Bird

Octavia Spencer, The Shape of Water

Best Animated Motion Picture

The Boss Baby

The Breadwinner

Coco

Ferdinand

Loving Vincent

Best Supporting Actress, Television Series

Laura Dern, Big Little Lies

Ann Dowd, The Handmaid’s Tale

Chrissy Metz, This Is Us

Michelle Pfeiffer, The Wizard of Lies

Shailene Woodley, Big Little Lies

Best Actor, Motion Picture, Musical or Comedy

Steve Carell, Battle of the Sexes

Ansel Elgort, Baby Driver

James Franco, The Disaster Artist

Hugh Jackman, The Greatest Showman

Daniel Kaluuya, Get Out

Best Original Song, Motion Picture

“Home,” Ferdinand

“Mighty River,” Mudboumd

“Remember Me,” Coco

“The Star,” The Star

“This Is Me,” The Greatest Showman

Best Original Score, Motion Picture

Carter Burwell, Three Billboards Outside Ebbing, Missouri

Alexandre Desplat, The Shape of Water

Jonny Greenwood, Phantom Thread

John Williams, The Post

Hans Zimmer, Dunkirk

Best Supporting Actor, Television Series

Christian Slater, Mr. Robot

David Harbour, Stranger Things

Alfred Molina, Feud: Bette and Joan

Alexander Skarsgard, Big Little Lies

David Thewlis, Fargo

Best Television Series, Drama

The Handmaid’s Tale

This Is Us

The Crown

Game of Thrones

Stranger Things

Best Actor, Television Series, Drama

Freddie Highmore, The Good Doctor

Sterling K. Brown, This Is Us

Bob Odenkirk, Better Call Saul

Jason Bateman, Ozark

Liev Schreiber, Ray Donovan

Best Actress, Television Series, Drama

Elisabeth Moss, The Handmaid’s Tale

Claire Foy, The Crown

Katherine Langford, 13 Reasons Why

Maggie Gyllenhaal, The Deuce

Caitriona Balfe, Outlander

Best Actress, Television Series, Musical or Comedy

Pamela Adlon, Better Things

Alison Brie, GLOW

Rachel Brosnahan, The Marvelous Mrs. Maisel

Issa Rae, Insecure

Frankie Shaw, SMILF

Best Supporting Actor, Motion Picture

Willem Dafoe, The Florida Project

Armie Hammer, Call Me by Your Name

Richard Jenkins, The Shape of Water

Sam Rockwell, Three Billboards Outside Ebbing, Missouri

Christopher Plummer, All the Money in the World

Best Actress, Limited Series or Television Movie

Nicole Kidman, Big Little Lies

Reese Witherspoon, Big Little Lies

Jessica Lange, Feud: Bette and Joan

Susan Sarandon, Feud: Bette and Joan

Jessica Biel, The Sinner