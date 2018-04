Το Outview Film festival επιστρέφει για ενδέκατη χρονιά με το σύνθημα «Της μάνας σου καμάρι- κάνε την προσβολή τους, τιμή σου» στην Ταινιοθήκη της Ελλάδας από τις 19 ως τις 25 Απριλίου.

Φέτος κάνει ένα ταξίδι στον χρόνο και αγκαλιάζει τα κινήματα που το αφορούν, τα οποία ξεπήδησαν από τη δεκαετία του ’80, όπως το Queercore, τη σκηνή του Voguing και την πιο δυναμική έκρηξη του παγκόσμιου LGBTQI+ κινήματος.

Με τις φετινές θεματικές συζητήσεις (Ισότητα Απέναντι στις Γυναίκες στο Χώρο του Κινηματογράφου, Hospice Care, Gentrification / Εξευγενισμός, Ελληνικό Queer Σινεμά, My Body – My Home) αποδεικνύει έμπρακτα για άλλη μια χρονιά, πως αγκαλιάζει τα ανθρώπινα δικαιώματα, αφουγκράζεται τις σύγχρονες ανάγκες και παλεύει για έναν κόσμο μέσα στον οποίο όλοι θα μπορούμε να ζούμε ισότιμα.

Ταινίες έναρξης και λήξης

Ταινία έναρξης του Φεστιβάλ είναι το I DREAM IN ANOTHER LANGUAGE | SUEÑO EN OTRO IDIOMA (Ernesto Contreras, Mexico, 88’, 2017)

Τα Zikril είναι μια γλώσσα που πεθαίνει. Μόνο δύο ηλικιωμένοι άντρες,ο Isauro και ο Evaristo, κρατούν τη γλώσσα ζωντανή. Ο Martin, ένας γλωσσολόγος έρχεται στο χωριό για να μελετήσει τη γλώσσα, κάτι που αποδεικνύεται ως πρόκληση όταν ο Isauro και ο Evaristo απλώς αρνούνται να μιλήσουν ο ένας στον άλλο.

Η ταινία απέσπασε το Βραβείο Κοινού στα Φεστιβάλ του Sundance και της Florida, ενώ έχει διακριθεί στα φεστιβάλ της Guadalajara, Huelva Latin American, Minneapolis St. Paul και Oslo / Fusion.

Με την Υποστήριξη της Πρεσβείας του Μεξικού. Διανομή: Seven Films

Η ταινία λήξης του Φεστιβάλ είναι το JUST CHARLIE (Rebekah Fortune, UK, 97’, 2017)

Ο Charlie είναι άσσος στο ποδόσφαιρο, πράγμα που ενθουσιάζει τον πατέρα του τον Paul, ο οποίος, ως τραυματισμένος πλέον ποδοσφαιριστής, θέλει να δει το όνειρο της ζωής του να γίνει πραγματικότητα μέσα από τον γιό του. Όμως, πέρα από το να παίζει ποδόσφαιρο, ο Charlie θέλει κάτι παραπάνω: Να μπορέσει να είναι ο εαυτός του. Νιώθοντας πως είναι κορίτσι και όχι αγόρι, η Charlie παλεύει με την πίεση του να κάνει τον Paul περήφανο και ταυτόχρονα του να διαχειριστεί την ταυτότητά της.

Η ταινία απέσπασε Βραβεία στα φεστιβάλ της Τσεχίας και του Κάιρο, ενώ είχε υποψηφιότητες σε αντίστοιχα όπως British Ind. Film Awards και Edinburgh

Int. Film Festival.

Με την Υποστήριξη της Βρετανικής Πρεσβείας & του Βρετανικού Συμβουλίου.



ΤΑΙΝΙΕΣ ΜΕ ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

KIKI- Σάββατο 21 Απριλίου, 22:30

Από τις αίθουσες χορού του Χάρλεμ και από τα σπλάχνα της μαύρης gay και drag κουλτούρας ξεπήδησε το Voguing που έγινε γνωστό από την θρυλική ταινία Paris is Burning και έγινε ακόμα πιο διάσημο από το τραγούδι Vogue της Madonna. Η συνέχεια έρχεται φέτος στο Outview με το πολυβραβευμένο ντοκιμαντέρ Κiki που επικεντρώνεται στην ιστορία επτά νέων, μέσα από τις προετοιμασίες και τις θεαματικές τους εκτελέσεις στο Voguing.

Θα ακολουθήσει Voguing Show στο club BΕQueer (Κελεού 10, Κεραμεικός).

Καλεσμένη η πρωταγωνίστρια της ταινίας Gia Marie Love, με την Υποστήριξη της Πρεσβείας των ΗΠΑ.

QUEERCORE- Παρασκευή 20 Απριλίου, 22:15

Ένα πολιτισμικό και κοινωνικό κίνημα που βγήκε από την punk και new wave σκηνή των δεκαετιών του ‘80 του ‘90, και απέρριψε το status quo αμφότερου του στρέιτ αλλά και του γκέι κόσμου.

Θα ακολουθήσει το θεματικό QUEERCORE party με guest την πιο διάσημη ακτιβίστρια / drag queen του Βερολίνου, την Gloria Viagra στο club BOILER(Βλαχάβα 9, Ψυρρή).

Καλεσμένος ο σκηνοθέτης της ταινίας Queercore: How to Punk a Revolution, Yony Leyser.

COLBY KELLER- Κυριακή 22 Απριλίου, 21:10

O Colby Keller είναι ένας βετεράνος της πορνό βιομηχανίας που τα τελευταία δέκα χρόνια έχει εμφανιστεί σε περισσότερες από εκατό ταινίες. H σειρά του COLBY DOES AMERICA είναι ένα φιλόδοξο, συνεργατικό καλλιτεχνικό πρότζεκτ που βασίζεται στην μαγνητοσκόπηση των ερωτικών περιπετειών του σε 50 πολιτείες της Αμερικής

Μετά την προβολή, ο Colby Keller θα παρευρεθεί στην Alexander Saunaώστε να γνωρίσει από κοντά τους θαυμαστές του, ενώ θα ακολουθήσει Wet Show από τα gogoboys της Alexander Sauna.

ΤA HIGHLIGHTS ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ

TRANNY FAG | BIXA TRAVESTY (Claudia Priscilla, Kiko Goifman, Βραζιλία, 75’, 2018)

Η ζωή της τρανς τραγουδίστριας Linn da Quebrada, που κατάγεται από μια φτωχή περιοχή του Σάο Πάολο και έρχεται αντιμέτωπη με πολλές προκαταλήψεις. Η ίδια αποτελεί μια ισχυρή και τολμηρή παρουσία στην funk σκηνή, επιδιώκοντας να καταπολεμήσει τα στερεότυπα. Υποψήφια στο Berlin Int. Film Festival 2017.

THE DEATH AND LIFE OF MARSHA P. JOHNSON (David France, ΗΠΑ, 105’, 2017)

Όταν το 1992 η δημοφιλής και αυτοαποκαλούμενη ως “βασίλισσα του δρόμου”

Marsha της οδού Christopher της Νέας Υόρκης βρέθηκε νεκρή στον ποταμό Hudson, η αστυνομία της Νέας Υόρκης εξέλαβε τον θάνατό της ως αυτοκτονία. 25 χρόνια μετά η ακτιβίστρια Victoria Cruz επανεξετάζει τι συνέβη με την υπόθεση και επιδιώκει να κινητοποιήσει τις αρχές ώστε τελικά να βρει την αιτία του θανάτου της Marsha.

Βραβείο Καλύτερης Ταινίας στο Kaleidoscope LGBT Fest, L.A. Outfest

και Sheffeld Int. Documentary Fest.

The Death and Life of Marsha P. Johnson

FREAK SHOW (Trudie Styler, USA, 91’, 2017)

Όταν η μητέρα του Billy αναγκάζεται να τον στείλει να ζήσει με τον πατέρα του, ο εκκεντρικός έφηβος βρίσκεται αναγκασμένος να φοιτήσει σε ένα συντηρητικό σχολείο. Απτόητος από τους εκφοβιστές του, ο ατρόμητος Billy θα προκαλέσει το πιο δημοφιλές κορίτσι του σχολείου για να κερδίσει τον τίτλο της βασίλισσας του χορού. Αυτή η εκκεντρική κωμωδία είναι μια ακαταμάχητη ωδή για τους παρείσακτους και για τους αντικομφορμιστές όλων των σχημάτων, στολισμένη με τις ερμηνείες των Bette Midler και Laverne Cox.

Υποψήφια στα Berlin Int. Film Festival και Edimburgh Int. Film Festival. Freak Show

THE WOUND | ΙΝΧΕΒΑ (John Trengrove, Ν. Αφρική, 88’, 2017)

Στο Ανατολικό Ακρωτήριο της Ν. Αφρικής ο Xolani ταξιδεύει σε ένα απομακρυσμένο βουνό για να βοηθήσει στην Xhosa-περιτομή, ένα τελετουργικό κατά τη διάρκεια του οποίου τα αγόρια γίνονται άνδρες. Απομονωμένοι από τις γυναίκες, οι νέοι άντρες μαθαίνουν για τους αρρενωπούς κώδικες της κουλτούρας τους. Η ταινία συγκέντρωσε 15 υποψηφιότητες και 20 νίκες σε διοργανώσεις και φεστιβάλ, όπως το African American Film Critics Association, Berlin Int. Film Festival, Frameline

San Francisco Int. L.A. Outfest, London Film Fest., Sundance, Sydney Film Festival,

κ.α.

MY WONDERFUL WEST BERLIN (Jochen Hick, Γερμανία, 97’, 2017)

Οι ιστορίες και οι εμπειρίες πολιτικών ακτιβιστών, παραθεριστών, ηδονιστών, μουσικών & σχεδιαστών μόδας της γκέι ζωής στο δυτικό Βερολίνο την περίοδο μεταξύ του τέλους του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου και της πτώσης του Τείχους.

Υποψήφια στο Berlin Int.Film Festival 2017.

THE MISANDRISTS (Bruce LaBruce, Γερμανία, 91’, 2017)

Μια μυστική τρομοκρατική σπείρα φεμινιστριών σκοπεύει να απελευθερώσει τις γυναίκες, να ανατρέψει την πατριαρχία και να ξεκινήσει μια νέα παγκόσμια τάξη πραγμάτων. Της ομάδας ηγείται η “Μεγάλη Μητέρα”, η οποία λειτουργεί ένα σχολείο, ως βιτρίνα της σπείρας. Υποψήφια στο Berlin Int. Film Festival 2017.

Μετά την ταινία, η πρωταγωνίστρια Susanne Sachsse θα παρουσιάσει τον μονόλογο της Confession Of An Actress, μια τοποθέτηση / καταπέλτη απέναντι στην ελλειπή ματιά του σκηνοθέτη πάνω στην λεσβιακή κατεύθυνση της ταινίας.

THE UNTOLD TALES OF ARMISTEAD MAUPIN (Jennifer M. Kroot, ΗΠΑ, 90’, 2017)

Η ζωή, το έργο και η εξέλιξη του συγγραφέα Armistead Maupin, από συντηρητικό γιο του Old South σε πρωτοπόρο των δικαιωμάτων των ομοφυλοφίλων, τα μυθιστορήματα του οποίoυ έχουν εμπνεύσει εκατομμύρια κόσμο. Βραβείο καλύτερης ταινίας στο FilmOut San Diego, Napa Valley Film Fest, Nashville Film Fest. και SXSW Film Fest.

SILVANA (Mika Gustafson, Olivia Kastebring, Christina Tsiobanelis, Σουηδία, 91’,

2017)



ΚΡΙΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΚΑΙ ΒΡΑΒΕΙΑ OUTVIEW

Τα Βραβεία του Φεστιβάλ

Βραβείο Καλύτερου Ντοκιμαντέρ και Καλύτερης Ταινίας, τα οποία απονέμουν οι Κριτικές Επιτροπές, Βραβείο Κοινού, όπου διαγωνίζονται όλες οι ταινίες μεγάλου μήκους, Βραβείο Καλύτερης Ξενόγλωσσης Ταινίας Μικρού Μήκους που απονέμει η ομάδα ΠΡΟΧΩΡΑΜΕ και τέλος το Βραβείο Antivirus που απονέμεται στην Καλύτερη Ελληνική Ταινία Μικρού Μήκους από το περιοδικό Antivirus.

Τη φετινή Τελετή Λήξης (Τετάρτη 25/4 στην Αίθουσα 1 της Ταινιοθήκης) θα παρουσιάσει η Drag Queen Μελίτα Σκαμπώ και τα βραβεία θα απονεμηθούν από ηθοποιούς, σκηνοθέτες, παράγοντες της κινηματογραφικής σκηνής και ακτιβιστές της κοινότητας.



Κριτική Επιτροπή Καλύτερης Ταινίας: Φένια Αποστόλου (Σκηνοθέτις, χορογράφος, performer), Μαρία Ναθαναήλ (Υπεύθυνη Επικοινωνίας στο Διεθνές Φεστιβάλ Κιν/φου της Αθήνας Νύχτες Πρεμιέρας), Στέλιος Ψαρουδάκης (Ηθοποιός).

Κριτική Επιτροπή Καλύτερου Ντοκιμαντέρ: Μαρίνα Τσικλητήρα (Κριτικός Κινηματογράφου, δημοσιογράφος), Θοδωρής Αντωνόπουλος (Δημοσιογράφος), Δημήτρης Κομνηνός (Σκηνοθέτης).

Ομάδα ΠΡΟΧΩΡΑΜΕ: Μαρία Καλογεροπούλου & Isaac Caballero Suey (Ιδρυτές ΠΡΟΧΩΡΑΜΕ), Αικατερίνη Κονταρίνη (Art Director), Δημοσθένης Γλένης (Μέλος ΠΡΟΧΩΡΑΜΕ).

ΕΚΘΕΣΗ ANTIVIRUS

Το Antivirus είναι αυτή τη στιγμή το μακροβιότερο περιοδικό στην ιστορία της LGBTQI+ κοινότητας. Το Antivirus όχι μόνο κατάφερε να διατηρήσει την παρουσία του σε ένα κλίμα έντονης ομοφοβίας / τρανσφοβίας και οικονομικής ανέχειας, αλλά και να αναδειχθεί σε σταθερό σημείο αναφοράς για το κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας που βιώνει ή στηρίζει την ανθρώπινη διαφορετικότητα.

Με αφορμή τα 15 χρόνια κυκλοφορίας του περιοδικού, κατά τη διάρκεια του Φεστιβάλ θα φιλοξενείται έκθεση με τα εξώφυλλα που καθόρισαν την ιστορία του, από το 2003 μέχρι και σήμερα, καθώς και μέρος της ιστορίας της LGBTQI+

κοινότητας στην Ελλάδα, στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος.

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΖΗΤΗΣΕΙΣ

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΟΝ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟ- Σάββατο 21 Απριλίου, 19:00

Το πάνελ Ενδυναμώνοντας τις Γυναίκες στο Σινεμά συμβάλλει στον αγώνα για την ισότητα φύλου στην κινηματογραφική βιομηχανία.

Καλεσμένες: Émilie Jouvet, με την ταινία της My Body, My Rules / Fawzia Mirza, με την ταινία της Signature Move / Susanne Sachsse, με την ταινία The Misandrists / Limor Shmila, με την ταινία της Montana / Andria Wilson / Μέμη

Κούπα.

Με την Υποστήριξη της Πρεσβείας του Ισραήλ, της Πρεσβείας των ΗΠΑ, του Γαλλικού Ινστιτούτου και του Ιδρύματος Ρόζα Λούξεμπουργκ – Παράρτημα

Ελλάδας.

ΕΛΛΗΝΙΚΟ QUEER ΣΙΝΕΜΑ- Κυριακή 22 Απριλίου, 13:00 Προβολή ταινιών, 19:00 Πάνελ

Η κριτική επιτροπή του μεγαλύτερου LGBTQI+ περιοδικού της Ελλάδας, του Antivirus, θα απονείμει το βραβείο καλύτερης Eλληνικής queer ταινίας. Στο πλαίσιο της Ελληνικής Queer θεματικής, φιλοξενούμε τον πρωταγωνιστή της ταινίας Άγγελος του Γιώργου Κατακουζηνού (1982) Μιχάλη Μανιάτη καθώς και τον άνθρωπο, στου οποίου την ιστορία βασίστηκε η ταινία, Χρήστο Ρούσσο.

BODΥ POLITICS–Δευτέρα 23 Απριλίου, 20:30

Φιλοξενούμε το Amsterdam Transcreen Transgender Film Festival, ένα φεστιβάλ τρανς ταινιών παγκόσμιου βεληνεκούς που φέτος θα παρουσιάσει επιλογές από ταινίες μικρού μήκους. Παράλληλα η ομάδα του TranScreen θα συμμετάσχει σε συζήτηση με τίτλο My body, My home η οποία προωθεί την ποικιλομορφία του ανθρώπινου σώματος και καλλιεργεί την έννοια της αυτοαποδοχής.

Το πάνελ και η φιλοξενία του TranScreen γίνεται με την Υποστήριξη της Πρεσβείας της Ολλανδίας, ενώ οι ταινίες Don’t Call Me Son και Bixa Travesty είναι με την Υποστήριξη της Πρεσβείας της Βραζιλίας.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

GENTRIFICATION / ΕΞΕΥΓΕΝΙΣΜΟΣ-Τρίτη 24 Απριλίου, 21:00

Το ντοκιμαντέρ Gut Renovation αντανακλά την Αθήνα του Airbnb και του Gentrifcation (εξευγενισμού), ενός κοινωνικο-οικονομικού φαινομένου που χαρακτηρίζεται από την αγορά και ανακαίνιση κατοικιών ή καταστημάτων σε υποβαθμισμένες αστικές γειτονιές, η οποία με τη πάροδο του χρόνου οδηγεί στην αναβάθμιση της συνοικίας και στην αύξηση της αξίας των ακινήτων και των

ενοικίων.

Θα γίνει συζήτηση για τα υπέρ και τα κατά του εξευγενισμού με εκπρόσωπους από το FairBnB, δημοσιογράφους, καθηγητές του ΕΜΠ και κατοίκους της Αθήνας από το Generation 2.0 for Rights, Equality & Diversity.

HOSPICE CARE-Σάββατο 21 Απριλίου, 14:30

Το Hospice Care έχει σαν στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής ασθενών με προχωρημένη ή απειλητική για τη ζωή νόσο, μέσα από μια ολιστική αντιμετώπιση. Η προβολή της ταινίας Other People που πραγματεύεται την ιστορία ενός νεαρού κωμικού που επιστρέφει στο συντηρητικό σπίτι των γονιών του, για να φροντίσει την άρρωστη μητέρα του, είναι η αφορμή για τη συζήτηση γύρω από το Hospice Care και την Ανακουφιστική φροντίδα(Palliative Care).