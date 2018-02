Η εξωτερική εμφάνιση παίζει πολύ σημαντικό ρόλο τόσο γα τις περισσότερες γυναίκες, όσο και για πολλούς άνδρες. Τα στερεότυπα ομορφιάς μας έχουν κατακλύσει με αποτέλεσμα να έχουμε επηρεαστεί βαθιά, θεωρώντας ότι πρέπει να είμαστε «τέλειοι».

Αποτέλεσμα; Ατελείωτες ώρες στα γυμναστήρια, πλαστικές επεμβάσεις, εξαντλητικές δίαιτες και πολλές ψυχικές ασθένειες. Όπως το πάχος, τα στραβά δόντια ή ακόμα και η ακμή, έτσι και οι μεγάλες μύτες δεν θεωρούνται κάτι «όμορφο».

Μια δημοσιογράφος από την Ινδία όμως, αποφάσισε να αντιστρέψει τα στερεότυπα δεκαετιών και να διαμαρτυρηθεί με το δικό της τρόπο «φωνάζοντας» ότι δεν είναι μόνο οι μικρές γαλλικές μυτούλες χαριτωμένες.

Έτσι η Radhika Sanghan που ζει στο Λονδίνο δημιούργησε το «κίνημα» #sideprofileselfie, προτρέποντας τους απανταχού πολίτες να ανεβάσουν στο Twitter φωτογραφίες του προφίλ τους, αναδεικνύοντας έτσι τις μεγάλες μύτες τους.

«Όταν ξεκίνησε το #sideprofileselfie, δεν είχα ιδέα τι να περιμένω και τι θα ακολουθούσε», τόνισε η Sanghan σε άρθρο της στο BBC.

«Πέρασαν σχεδόν ολόκληρη τη ζωή μου μισώντας εντελώς τη μύτη μου. Πολύ απλά πάντα ένιωθα άσχημη γιατί υπήρχαν τόσες λίγες ηθοποιοί και μοντέλα που είχαν μεγάλες μύτες. Οι μόνες γυναίκες που έβλεπες στην τηλεόραση με μεγάλες μύτες, ήταν μάγισσες, κακές ή γριές.», συμπληρώνει, εξηγώντας παράλληλα πως το ότι η μύτη της είναι μεγάλη και «άσχημη» είναι κάτι για το οποίο είχε συνείδηση από πάρα πολύ μικρή ηλικία.

Έτσι, φέτος την Πρωτοχρονιά αποφάσισα να δώσω ένα τέλος σε αυτό το πρόβλημα με σκοπό να διαδώσω την αγάπη για τις μεγάλες μύτες. Το σχέδιο μου ήταν να ζητήσω από τους ανθρώπους να μου στέλνουν φωτογραφίες από τις δικές τους μύτες και να τις δημοσιεύουν στα κοινωνικά μέσα κάτω από το hashtag #sideprofileselfie και τελικά έχει γίνει viral.

Η νεαρή δημοσιογράφος στο παρελθόν προσπαθούσε να κρύψει με κάθε τρόπο την μύτη της στις φωτογραφίες, αποφεύγοντας να ποζάρει προφίλ, μέχρι φέτος. «Είσαι ωραία και σέξι ακόμα και με τη μεγάλη μύτη σου στο προφίλ που δεν σε κολακεύει καθόλου», πρόσθεσε. Και κάπως έτσι άρχισε να ποζάρει παντού προφίλ και ενθαρρύνει και όλους τους υπόλοιπους να κάνουν το ίδιο.

#sideprofileselfie I have always had issues with this! X pic.twitter.com/nkCdiBdLvX — Endo & Me (@EndoMeno) February 21, 2018

«Υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που μου στέλνουν φωτογραφίες προφίλ με τις μύτες του. Αλλά το καλύτερο είναι ότι συνήθως από κάτω υπάρχει ένα συναισθηματικό μήνυμα που αναφέρει πόσο πολύ τους έχει βοηθήσει αυτό το κίνημα με την αυτοπεποίθησή τους.

Breaking the big nose taboo with my new campaign on the #sideprofileselfie!! Let’s stop hating our noses for not being tiny, little snubs and learn to love them by sharing a #sideprofileselfie https://t.co/2WpuNQmqmY pic.twitter.com/hL6mZmYEwZ — Radhika Sanghani (@radhikasanghani) February 20, 2018

«Κάποτε είχα πει ένας φίλος ότι ποτέ δεν θα ήμουν όμορφη λόγω της μύτης μου. Πλέον δε νιώθω το ίδιο… έχει ανέβει η αυτοπεποίθησή μου», έγραφε το μήνυμα που έστειλε η Τσάρλι στην Sanghan.

Κανείς ποτέ δεν μιλάει για μεγάλες μύτες. Είναι σχεδόν ταμπού. Υπήρξαν πολλές εκστρατείες ευαισθητοποίησης για το σώμα τα τελευταία χρόνια, από το βάρος μέχρι την ακμή, αλλά ίσως να είναι οι πρώτη φορά που να ενθαρρύνουν τους ανθρώπους με μεγάλη μύτη.

Great to see this on tv this morning ever since I was little I’ve had issues with self confidence due to my nose pic.twitter.com/6Rrn4FUhMe — julie wiseman (@juliewi60221855) February 21, 2018

Και αυτή η πρωτοβουλία έχει ήδη αργήσει πολύ, καθώς υπάρχουν πολλοί άνθρωποι με προβλήματα αυτοπεποίθησης εδώ και δεκαετίες. Μερικοί μάλιστα έχουν υποστηρίξει ότι ποτέ δεν ανέφεραν ότι η μεγάλη μύτη τους ενοχλεί, γιατί πίστευαν ότι κανείς δε θα καταλάβει.

Big noses unite!! Side profiles not to be sniffed at... pic.twitter.com/J2da4paaV3 — Jonathan Samuels (@jonathansamuels) February 21, 2018

«Ελπίζω ότι η καμπάνια θα βοηθήσει τους ανθρώπους να δεχτούν τον εαυτό τους και σε δεύτερο επίπεδο οι βιομηχανίες μόδας και ομορφιάς να δώσουν προσοχή και να αρχίσουν να προβάλουν άτομα με μεγάλη μύτη στις καμπάνιες τους», κατέληξε η Sanghan.