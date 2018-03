Πολλά παιδιά, επηρεασμένα από την τηλεόραση και τα προγράμματα που παρακολουθούν σε αυτή την ηλικία, θέλουν να αποκτήσουν μια καριέρα στον κινηματογράφο. Ανέκαθεν, σε -κυρίως-ξένες κινηματογραφικές παραγωγές είδαμε νεαρούς ηθοποιούς σε μεγάλους ή πιο μικρούς ρόλους που αργότερα όμως δεν συνέχισαν την πορεία τους στην μεγάλη ή μικρή οθόνη.

Ποια ήταν όμως τα παιδιά-σταρ που πρωταγωνίστησαν σε ταινίες που θυμόμαστε από την παιδική μας ηλικία;

Mara Wilson (Matilda) - Σήμερα είναι συγγραφέας

Η Mara Wilson θα μείνει στην ιστορία του κινηματογράφου ως το γλυκό κορίτσι των 90s, χάρη στο ρόλο της Matilda στην ομώνυμη ταινία, όπως και τους ρόλους στα Miracle on 34th Street και Mrs Doubtfire.

Παρόλο που δεν αποσύρθηκε τελείως από την υποκριτική (πρόσφατα δάνεισε τη φωνή της σε χαρακτήρα της τηλεοπτικής σειράς BoJack Horseman και στο podcast Welcome to Night Vale’s Faceless Old Woman Who Secretly Lives in Your Home), η Wilson έχει αφοσιωθεί στο γράψιμο.

Danny Lloyd (The Shining) - Σήμερα είναι καθηγητής βιολογίας

Ο-τότε-επτάχρονος Danny Lloyd εμφανίστηκε στη δημοφιλή ταινία τρόμου «The Shining» στο πλευρό του Jack Nicholson, όπου υποδύθηκε τον κινηματογραφικό του γιο, Danny Torrance. Στη συνέχεια ο Lloyd συμμετείχε σε ακόμα ένα πρότζεκτ: μια τηλεταινία με τίτλο «Will: G. Gordon Liddy». Σε ηλικία 13 ετών αποσύρθηκε από την υποκριτική και τη βιομηχανία του θεάματος και σήμερα διδάσκει Βιολογία σε κολέγιο στο Κεντάκι.

Jeff Cohen (The Goonies) - Σήμερα είναι δικηγόρος

Ο Jeff «Chunk» Cohen έχει μείνει στην ιστορία του κινηματογράφου για τον διάσημο χορό του με όνομα «Truffle Shuffle», από την ταινία «The Goonies». Ο σκηνοθέτης του Superman, Richard Donner, σύστησε τον Cohen στην business πλευρά του κόσμου του Χόλιγουντ και τώρα ο Cohen εργάζεται ως δικηγόρος σε θέματα της βιομηχανίας ψυχαγωγίας.

Omri Katz (Hocus Pocus) - Σήμερα είναι κομμωτής

Ο ηθοποιός της τηλεοπτικής σειράς των 90s «Eerie, Indiana» «έκλεψε» χιλιάδες καρδιές με τα όταν ήταν έφηβος. Όμως, η υποκριτική καριέρα του Omri Katz έληξε μετά τη συμμετοχή του στην κλασσική ταινία της Disney «Hocus Pocus» και έκτοτε έγινε κομμωτής.

Ariana Richards (Jurassic Park) - Σήμερα είναι ζωγράφος

Η Ariana Richards που συμμετείχε στην ταινία Tremors, έχει μείνει στην ιστορία της ποπ κουλτούρας ως το κορίτσι που κρύφτηκε στον πάγκο της κουζίνας όταν ένας δεινόσαυρος της επιτέθηκε καθώς «διψούσε» για αίμα. Μετά από λίγες ακόμα εμφανίσεις στον κινηματογράφο (The Lost World) και στην τηλεόραση (Boy Meets World), η Richards αφιερώνει το χρόνο της στη ζωγραφική.

Peter Ostrum (Willy Wonka & the Chocolate Factory) - Σήμερα είναι κτηνίατρος

Ο πρωταγωνιστής της ταινίας Willy Wonka & the Chocolate Factory από το 1971, Peter Ostrum εγκατέλειψε την υποκριτική μετά από το ρόλο του Charlie Bucket στην εν λόγω ταινία-μεταφορά από το βιβλίο. Στη συνέχεια, μετέτρεψε την αγάπη του για τα άλογα σε επάγγελμα και έγινε κτηνίατρος.

Πηγή: huffingtonpost.gr