Μια νέα ακροδεξιά μανία έχει προκαλέσει η ανακοίνωση μιας καινούργιας τηλεοπτικής σειράς για τον πόλεμο της Τροίας, επειδή οι ρόλοι του Πατρόκλου, του Αχιλλέα και του Δία έχουν διανεμηθεί σε μαύρους ηθοποιούς.

Η σειρά ονομάζεται «Troy: Fall of a City» και είναι μια συμπαραγωγή των δικτύων Netflix και BBC, που δημιουργήθηκε από τον David Farr (The Night Manager). Γυρίστηκε στο Κέιπ Τάουν της Αφρικής και θα αποτελείται από οκτώ επεισόδια, ενώ η σειρά αναμένει να προβληθεί στο BBC One μέσα στο 2018.

Πρόκειται για την ιστορία της πτώσης της Τροίας, αλλά όχι όπως την ξέρουμε, καθώς παρουσιάζει τη μεριά των Τρώων που υφίστανται την επίθεση. Πρόσφατα, το BBC δημοσίευσε τις πρώτες επίσημες φωτογραφίες της σειράς που θα προβληθεί, προκαλώντας αντιδράσεις επειδή οι ηθοποιοί που υποδύονται τον θεό Δία της ελληνικής μυθολογίας, καθώς και τον Αχιλλέα και τον Πάτροκλο, είναι μαύροι.

Ο Αχιλλέας, τον οποίο το 2004 ερμήνευσε ο Μπραντ Πιτ, ερμηνεύεται στη νέα σειρά από τον μαύρο ηθοποιό David Gyasi, ενώ το ρόλο του Πατρόκλου και στο ρόλο του Δία θα ερμηνεύσουν ο Lemogang Tsipa και ο Hakeem Kae-Kazim αντίστοιχα. Τα κοινωνικά δίκτυα δεν άργησαν να πάρουν φωτιά με ρατσιστικά σχόλια, ενώ λίγο αργότερα ξεκίνησαν οι απειλές για διακοπή συνδρομής από το Netflix και το BBC One.

Κάποια από τα σχόλια στα κοινωνικά δίκτυα:

«Η καινούρια σας σειρά είναι ένα σκουπίδι. Τι σκεφτόσασταν όταν κάνατε το κάστινγκ του Αχιλλέα και διαλέξατε έναν μαύρο; Στην Ιλιάδα ήταν ξανθός με γαλάζια μάτια. Πιστεύετε ότι οι λάτρεις της ιστορίας δε θα το καταλάβουν;»

Hey your new seri3s "Troy the fall of a city" is garbage. What were you thinking cast8ng Achilles as black? H9.er in the Iliad repeatedly wrote that he was blonde with blue eyes. Fans of history watch that stuff did you think we would not notice? @Netflix_CA

— Brendan PhD (@Brendan_done) December 23, 2017