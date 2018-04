Η δούκισσα του Κέμπριτζ Κάθριν γέννησε αγόρι, μεταδίδουν τα βρετανικά μέσα ενημέρωσης. Η 36χρονη δούκισσα του Κέιμπριτζ μετέβη στο ιδιωτικό μαιευτήριο Lindo Wing του St Mary's Hospital στο δυτικό Λονδίνο και έφερε στον κόσμο το τρίτο της παιδί.

«Η Βασίλισσα, ο Δούκας του Εδιμβούργου, ο Πρίγκιπας της Ουαλίας, η Δούκισσα της Κορνουάλης, ο Πρίγκιπας Χάρι και τα μέλη των δυο οικογενειών έχουν ενημερωθεί και είναι κατενθουσιασμένοι από την είδηση αυτή», ανακοίνωσαν τα Ανάκτορα του Κένσινγκτον. «Η μητέρα και το μωρό είναι καλά στη υγεία τους».

Το νέο μέλος της βασιλικής οικογένειας θα είναι πέμπτο στη σειρά διαδοχής του βρετανικού θρόνου, μετά τον παππού του, τον 69χρονο πρίγκιπα Κάρολο, τον πατέρα του, τον 35χρονο πρίγκιπα Ουίλιαμ, τον 4χρονο αδελφό του πρίγκιπα Τζορτζ και τη δίχρονη πριγκίπισσα αδελφή του Σάρλοτ.

Τώρα, το ενδιαφέρον των Βρετανών αφορά το όνομα του μωρού.

Τα στοιχήματα πέφτουν βροχή, με πρώτο το όνομα Άρθουρ.

