Τα στοιχήματα για την Eurovision βρίσκονται στο αποκορύφωμά τους και στην κορυφή της λίστας βρίσκεται το κομμάτι που εκπροσωπεί το Ισραήλ.

Πρόκειται για το «Toy» της εκκεντρικής Νέτα Μπαρτζιλάι που σημαίνει παιχνίδι. Παρουσιάστηκε την Ημέρα της Γυναίκας κι έχει γίνει viral στα social media, καθώς μοιράζεται με το hashtag #MeToo.

«Ι' m not your toy, you stupid boy» λένε οι στίχοι του έντονα ρυθμικού και ευρηματικού κομματιού που έγραψαν οι Ντόρον Μέντλεϊ και Σταβ Μπέγκερ και μιλούν για τα δικαιώματα των γυναικών.