Στο κλαμπ Friars, στην πόλη Έιλσμπερι, περίπου 65 χιλιόμετρα βορειοδυτικά του Λονδίνου, ο Ντέιβιντ Μπόουι εμφανίστηκε για πρώτη φορά επί σκηνής ως «Ziggy Stardust».

Εκεί πρωτοκυκλοφόρησαν και δύο από τα άλμπουμ του. Τώρα, στην πλατεία της αγοράς της πόλης υπάρχει, από την περασμένη Κυριακή, ένα άγαλμα της εμβληματικής φιγούρας της ροκ, αν και πλέον με συνθήματα που σύντομα θα αφαιρέσουν.

Του έδωσαν το όνομα «Γήινος Αγγελιοφόρος». Ένας μπρούτζινος Ντέιβιντ Μπόουι, που μοιάζει να διασκεδάζει, κοιτάζει τις διάφορες περσόνες που υποδύθηκε στη ζωή του. Ηχεία, πάνω από το γλυπτό παίζουν τραγούδια του Μπόουι, κάθε ώρα και διαφορετικό, όπως αναφέρει το BBC.

Το μπρούτζινο, σε φυσικό μέγεθος, γλυπτό είναι το αποτέλεσμα καμπάνιας στο Kickstarter που εγκαινίασε ο θαυμαστής του Μπόουι και χρηματοδότης μουσικών Ντέιβιντ Στοπς (ο οποίος, στο παρελθόν, δούλευε στο Friars).

Earthly Messenger ‍ David Bowie statue unveiled in Aylesbury where he debuted Ziggy Stardust https://t.co/3jQo9bxCoK pic.twitter.com/tk9OT57SsT

«Όταν μας άφησε, τον Ιανουάριο του 2016, ένας χείμαρρος συναισθημάτων γι' αυτό το συμβάν ανάβλυσε, αμέσως, στην πόλη. Σκεφτήκαμε ότι κάτι πρέπει να κάνουμε, ως μνημείο για την πόλη και τον Ντέιβιντ Μπόουι» δήλωσε ο Στοπς.

Υπέβαλε, επιπλέον, αίτημα να μετονομαστεί η πόλη (από Aylesbury σε Aylesbowie). «Μου φαινόταν τόσο λογικό!» είπε, αλλά οι αρχές της πόλης δεν αγκάλιασαν την ιδέα.

«Όμορφο» βρήκε το γλυπτό ο διευθύνων σύμβουλος της Sony Music, ο Ρομπ Στρίνγκερ. «Νόμιζα ότι θα ήταν μόνο ένα άγαλμα, αλλά στην πραγματικότητα είναι μια πλήρης επιτομή της ζωής του» πρόσθεσε.

Δεν πέρασαν ωστόσο πολλά 24ωρα και το άγαλμα αντιμετώπισε βανδαλισμό. Εκτός από το RIP κάποιος που φαίνεται στο βίντεο έγραψε: «Δώστε πρώτα φαγητό στους άστεγους».

Less than 48 hours after the David Bowie statue was unveiled in Aylesbury, it was vandalised.

This CCTV footage shows the moment it happened. https://t.co/NApp6oYYbG pic.twitter.com/aIHyMa6t6i

— BBC Three Counties (@BBC3CR) March 27, 2018