Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε την Τρίτη την υποστήριξή του στον προτεστάντη πάστορα, Άντριου Μπράνσον, ο οποίος προσήχθη σε δίκη στην Τουρκία καθώς κατηγορείται πως συνδέεται με την ισλαμιστική οργάνωση που η Άγκυρα κατηγορεί ότι βρισκόταν πίσω από το αποτυχημένο πραξικόπημα του Ιουλίου του 2016.

Η υπόθεση κλιμακώνει εκ νέου την ένταση στις σχέσεις ανάμεσα στις ΗΠΑ και την Τουρκία.

«Ο πάστορας Άντριου Μπράνσον, ένας εξαίρετος κύριος και χριστιανός ηγέτης από τις Ηνωμένες Πολιτείες, περνάει από δίκη και τον κατατρέχουν στην Τουρκία χωρίς κανέναν λόγο», ανέφερε ο Τραμπ μέσω Twitter.

«Τον αποκαλούν κατάσκοπο, αλλά εγώ είμαι πιο πολύ κατάσκοπος απ’ όσο είναι αυτός. Ελπίζω ότι θα του επιτρέψουν να γυρίσει στην πατρίδα, στην όμορφη οικογένειά του, όπου ανήκει!».

Pastor Andrew Brunson, a fine gentleman and Christian leader in the United States, is on trial and being persecuted in Turkey for no reason. They call him a Spy, but I am more a Spy than he is. Hopefully he will be allowed to come home to his beautiful family where he belongs!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 18, 2018