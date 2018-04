Ένας από τους πιο υψηλόβαθμους συμβούλους εθνικής ασφαλείας του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα πως οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα αποκλείσουν το ενδεχόμενο να εξαπολύσουν πυραυλική επίθεση σε απάντηση στις νέες πληροφορίες για χημική επίθεση σε μια ανταρτοκρατούμενη πόλη στην ανατολική Γούτα, στη Συρία.

«Δεν θα απέκλεια κανένα ενδεχόμενο», δήλωσε ο σύμβουλος του Λευκού Οίκου για θέματα Εσωτερικής Ασφαλείας και Αντιτρομοκρατίας Τόμας Μπόσερτ σε συνέντευξη στην εκπομπή "This Week" του τηλεοπτικού δικτύου ABC.

«Εξετάζουμε την επίθεση σε αυτό το σημείο», είπε και πρόσθεσε πως οι φωτογραφίες από το συμβάν είναι «φρικτές».

Λίγο νωρίτερα, το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε πως οι πληροφορίες για επίθεση με αέριο στη Συρία είναι ψευδείς και οποιαδήποτε ανάληψη στρατιωτικής δράσης στη βάση τέτοιων «επινοημένων και κατασκευασμένων δικαιολογιών» μπορεί να έχει σοβαρές συνέπειες.

Syria drops chemical weapon--possibly sarin--on bombed and besieged opposition enclave of Douma in Eastern Ghouta, killing at least 70, possibly many more. Typical Syrian military response when the going gets tough. US blames Russia's "unwavering support." https://t.co/geRMrS1a63 pic.twitter.com/rPXY0SmMEU

— Kenneth Roth (@KenRoth) April 8, 2018