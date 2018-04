Τον απόλυτο εφιάλτη έζησαν οι επιβάτες πτήσης της Southwest Airlines, όταν διαλύθηκε ο ένας κινητήρας, με αποτέλεσμα να σπάσει παράθυρο του αεροσκάφους και να προκληθεί αποσυμπίεση.

Το αεροσκάφος, ένα Boeing 737 - 700 έκανε αναγκαστική προσγείωση στη Φιλαδέλφεια και τουλάχιστον ένας από τους επιβάτες μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, χτυπήθηκε από θραύσμα όταν διαλύθηκε ο κινητήρας. Οι επιβαίνοντες κάνουν λόγο για «έκρηξη».

Η πτήση 1380 - με 149 επιβάτες - κατευθυνόταν από τη Ν. Υόρκη προς το Ντάλας, όταν έγινε το συμβάν. Ο πιλότος έκανε αναγκαστική προσγείωση στη Φιλαδέλφεια.

What a flight! Made it!! Still here!! #southwest #flight1380 pic.twitter.com/Cx2mqoXVzY

— Joe Marcus (@joeasaprap) April 17, 2018