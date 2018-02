Τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν από πυροβολισμούς κοντά στην έδρα της Υπηρεσίας Εθνικής Ασφαλείας (NSA) των ΗΠΑ, στο Μέριλαντ, σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Η αστυνομία ερευνά το επεισόδιο που σημειώθηκε νωρίς το πρωί κοντά στην είσοδο του συγκροτήματος της υπηρεσίας.

Το τηλεοπτικό κανάλι NBC Washington μετέδωσε εικόνες στις οποίες διακρίνεται ένα μαύρο όχημα σφηνωμένο στις μπάρες που προστατεύουν την είσοδο του πολύ καλά φυλασσόμενου συγκροτήματος.

Στο βίντεο φαίνεται επίσης ένα άτομο, με χειροπέδες, καθισμένο στο πεζοδρόμιο.

Εκπρόσωπος της NSA δήλωσε πάντως ότι η κατάσταση είναι υπό έλεγχο.

#BREAKING: @Chopper4Brad over the scene of an apparent shooting at the entrance of the NSA. At least one suspect appears to be taken into custody. pic.twitter.com/ptMpwkubGE

— Tom Lynch (@TomLynch_) 14 Φεβρουαρίου 2018