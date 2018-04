Ένας άνδρας, φορώντας μόνο ένα πράσινο τζάκετ, πυροβόλησε και σκότωσε τρεις ανθρώπους και τραυμάτισε τρεις ακόμα σε ένα κατάστημα Waffle House κοντά στο Νάσβιλ του Τενεσί.

Ο ένοπλος μπήκε στο κατάστημα οπλισμένος με ένα ημιαυτόματο τουφέκι, τύπου AR-15 και «άνοιξε πυρ» κατά των υπευθύνων, ανέφερε σε ανάρτηση στο Twitter η αστυνομία του Νάσβιλ. Ένας από αυτούς κατάφερε μετά από πάλη να του πάρει το όπλο.

Στη συνέχεια ο δράστης έβγαλε το τζάκετ που φορούσε και εγκατέλειψε πεζός το σημείο.

Το όχημα του δράστη ήταν καταχωρημένο στον 29χρονο Τράβις Ράινκινγκ, από το Μόρτον του Ιλινόις, τον οποίο η αστυνομία ταυτοποίησε ως το άτομο που σχετίζεται με το περιστατικό.

Investigation on going at the Waffle House. Scene being processed by MNPD experts. This is the rifle used by the gunman. pic.twitter.com/lihhRImHQN

Η αστυνομία αναζητά τον δράστη που δεν είναι σαφές αν φέρει άλλο όπλο. Εξάλλου κοντά στην περιοχή αναφέρθηκε κι άλλο επεισόδια με πυροβολισμούς.

Οι αρχές εκτιμούν ότι ο άνδρας είναι ακόμα οπλισμένος και ιδιαίτερα επικίνδυνος.

BREAKING: Travis Reinking, 29, of Morton, IL, is person of interest in Waffle House shooting. Vehicle the gunman arrived in is registered to him. Gunman last seen walking south on Murfreesboro Pike. He shed is coat and is nude. See Reinking? Pls call 615-862-8600 immediately. pic.twitter.com/duoWCo5fC0

