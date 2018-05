Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι πέντε «πλέον καταζητούμενοι» διοικητές της οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος έχουν συλληφθεί, αναφερόμενος προφανώς στη σύλληψη των πέντε ηγετικών στελεχών της τζιχαντιστικής οργάνωσης από το Ιράκ.

«Οι Πέντε Πλέον Καταζητούμενοι ηγέτες του ISIS μόλις συνελήφθησαν!» έγραψε ο Τραμπ σε ένα μια ανάρτηση στο Twitter, χωρίς να υπεισέλθει σε λεπτομέρειες.

Το Ιράκ έχει περιγράψει τα ηγετικά στελέχη του αυτοαποκαλούμενου Ισλαμικού Κράτους, που συνέλαβε, ως «ορισμένους από τους πλέον καταζητούμενους» αρχηγούς της οργάνωσης.

Στον κατάλογο δεν περιλαμβάνεται ο ηγέτης του Ισλαμικού Κράτους Άμπου Μπακρ αλ Μπαγκντάντι.

The highly anticipated meeting between Kim Jong Un and myself will take place in Singapore on June 12th. We will both try to make it a very special moment for World Peace!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 10, 2018