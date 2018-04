Μέσω Twitter επέλεξε να απαντήσει στην αντίδραση της Ρωσίας ότι θα καταρρίψει πυραύλους που θα κατευθύνονται προς τη Συρία, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

«Η Ρωσία δεσμεύεται να καταρρίψει όλους τους πυραύλους που θα εξαπολυθούν στη Συρία. Ετοιμάσου, Ρωσία, επειδή έρχονται ωραίοι, νέοι και ‘έξυπνοι’! Δεν θα’ πρεπε να είστε σύμμαχοι του Δολοφονικού Κτήνους που σκοτώνει με αέρια, που σκοτώνει τον λαό του και το διασκεδάζει!».

Νωρίτερα, ο ο Ρώσος πρεσβευτής στον Λίβανο Αλεξάντερ Ζασίπκιν δήλωσε ότι η Ρωσία θα καταρρίψει όποιον αμερικανικό πύραυλο πλήξει τη Συρία.

Ο Ζασίπκιν διευκρίνισε σε σχόλια που έκανε και μεταδόθηκαν χθες το βράδυ από τηλεοπτικά δίκτυα ότι αναφέρεται σε δήλωση του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν και του αρχηγού του ρωσικού γενικού επιτελείου.

«Αν υπάρξει πλήγμα από τους Αμερικανούς τότε (...) οι πύραυλοι θα καταρριφθούν και ακόμη και στα σημεία από τα οποία προήλθαν οι πύραυλοι θα ριφθούν πυρά», δήλωσε στο τηλεοπτικό δίκτυο της Χεζμπολάχ al-Manar TV.

Russia vows to shoot down any and all missiles fired at Syria. Get ready Russia, because they will be coming, nice and new and “smart!” You shouldn’t be partners with a Gas Killing Animal who kills his people and enjoys it!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 11, 2018