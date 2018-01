Ο Αμερικανός πρόεδρος αναμένεται σήμερα να φτάσει στο Νταβός της Ελβετίας για να συμμετάσχει στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ και να προσπαθήσει -ή, τουλάχιστον θα το επιχειρήσει- να πείσει την παγκόσμια ελίτ ότι το σύνθημά του «Πρώτα η Αμερική» δεν ισοδυναμεί με απομονωτισμό.

Ο Τραμπ αναχώρησε χθες Τετάρτη το βράδυ από την Ουάσινγκτον, χωρίς την Πρώτη Κυρία Μελάνια, και αναμένεται το μεσημέρι στο αεροδρόμιο της Ζυρίχης. Από εκεί θα μεταβεί στο Νταβός όπου θα παραμείνει για δύο ημέρες και αύριο Παρασκευή θα εκφωνήσει ομιλία ενώπιον ηγετών και επιχειρηματιών από όλο τον κόσμο.

Ο Τραμπ δεν είχε κληθεί ποτέ στο Νταβός ως επιχειρηματίας, όμως θα είναι ο πρώτος Αμερικανός πρόεδρος που συμμετέχει στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ μετά τον Μπιλ Κλίντον το 2000.

«Θα μεταβώ σύντομα στο Νταβός στην Ελβετία για να πω στον κόσμο πόσο μεγάλη είναι η Αμερική και πόσο καλά τα πάει. Η οικονομία μας τώρα ανθεί και με όλα όσα κάνω θα πηγαίνει όλο και καλύτερα… Η χώρα μας επιτέλους ΚΕΡΔΙΖΕΙ ξανά», έγραψε στον λογαριασμό του στο twitter ο Αμερικανός πρόεδρος.

«Πηγαίνουμε στο Οικονομικό Φόρουμ του Νταβός (…) για να πούμε στον κόσμο ότι η Αμερική είναι ανοικτή στις επιχειρήσεις», είχε δηλώσει την Τρίτη από την πλευρά του ο Γκάρι Κον, σύμβουλος επί των οικονομικών του Τραμπ.

Will soon be heading to Davos, Switzerland, to tell the world how great America is and is doing. Our economy is now booming and with all I am doing, will only get better...Our country is finally WINNING again!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 25, 2018