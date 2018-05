Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ χαιρέτισε σήμερα ως «μεγάλη ημέρα για το Ισραήλ» τη μεταφορά της πρεσβείας των Ηνωμένων Πολιτειών από το Τελ Αβίβ στην Ιερουσαλήμ.

«Η κλιμάκωση προς την τελετή που θα πραγματοποιηθεί στις 9:00 έχει ήδη αρχίσει», έγραψε ο Τραμπ στο Twitter, υπογραμμίζοντας πως το τηλεοπτικό δίκτυο Fox, το οποίο παρακολουθεί ανελλιπώς κάθε πρωί, θα μεταδώσει απ' ευθείας την τελετή.

Η Ιβάνκα Τραμπ και ο Τζάρεντ Κούσνερ, η μεγαλύτερη κόρη και ο γαμπρός του Αμερικανού προέδρου, που είναι επίσης σύμβουλοί του, θα συμμετάσχουν στην τελετή που ξεκίνησε στις 16:00 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας), μαζί με εκατοντάδες αξιωματούχους των δύο χωρών.

Ο Ντόναλντ Τραμπ έμεινε στην Ουάσινγκτον και στη διάρκεια της τελετής θα προβληθεί βιντεοσκοπημένο μήνυμά του.

Στο μήνυμα Τραμπ απάντησε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Βενιαμίν Νετανιάχου γράφοντας «Τι καταπληκτική μέρα. Ευχαριστώ Πρόεδρε».

Εντωμεταξύ, η Λωρίδα της Γάζας πνίγεται ξανά στο αίμα: Τουλάχιστον 37 είναι οι νεκροί και 900 οι τραυματίες.

Οι θάνατοι αυτοί ανεβάζουν σε τουλάχιστον 92 τον αριθμό των Παλαιστινίων που έχουν σκοτωθεί στη Λωρίδα της Γάζας από την έναρξη ενός κινήματος διαμαρτυρίας στις 30 Μαρτίου, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου. Καθιστούν επίσης την ημέρα αυτή την πιο φονική στην ισραηλινο-παλαιστινιακή σύγκρουση από τον πόλεμο του 2014 στον θύλακα.

U.S. Embassy opening in Jerusalem will be covered live on @FoxNews & @FoxBusiness. Lead up to 9:00 A.M. (eastern) event has already begun. A great day for Israel!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 14, 2018