Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ υπερασπίστηκε σήμερα την φράση «αποστολή εξετελέσθη» που χρησιμοποίησε για να περιγράψει την αποτελεσματικότητα των πυραυλικών πληγμάτων κατά της Συρίας και τα σχόλια των ΜΜΕ που ακολούθησαν.

Η φράση αυτή συνδέθηκε με τον πρόεδρο Τζορτζ Μπους Τζούνιορ που την χρησιμοποίησε το 2003, κατά την διάρκεια του πολέμου στο Ιράκ και τον καταδίωκε (πολιτικά) για το υπόλοιπο της προεδρικής θητείας του.

«Η επιδρομή κατά της Συρίας πραγματοποιήθηκε τόσο τέλεια, με τέτοια ακρίβεια, ώστε τα ΜΜΕ των Κατασκευασμένων Ειδήσεων θα μπορούσαν να την μειώσουν μόνο μέσω της χρήσης του όρου “ Αποστολή Εξετελέσθη” από εμένα», έγραψε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος Τραμπ στο Twitter.

Και πρόσθεσε: «Γνώριζα ότι θα εστίαζαν σε αυτό, αλλά το αισθάνθηκα ως έναν Στρατιωτικό όρο με πραγματικό μεγαλείο, για να το αποσύρω. Θα το χρησιμοποιώ συχνά!»

The Syrian raid was so perfectly carried out, with such precision, that the only way the Fake News Media could demean was by my use of the term “Mission Accomplished.” I knew they would seize on this but felt it is such a great Military term, it should be brought back. Use often!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 15, 2018