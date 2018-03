Τουλάχιστον 64 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους -ανάμεσά τους 41 παιδιά-, από την πυρκαγιά που ξέσπασε χθες Κυριακή σε εμπορικό κέντρο στο Κεμέροβο της Σιβηρίας. Σύμφωνα με τις αρχές, 44 άνθρωποι τραυματίστηκαν και από αυτούς δέκα νοσηλεύονται.

Σύμφωνα με τις αρχές, περισσότερα από δέκα παιδιά αγνοούνται. Η πυρκαγιά ξεκίνησε σε έναν από τους υψηλότερους ορόφους του εμπορικού κέντρου Zimnyaya Vishnya και πολλά από τα παιδιά που έχασαν τη ζωή τους βρίσκονταν σε κινηματογραφική αίθουσα.

«Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, κατέρρευσε η οροφή πάνω από δύο κινηματογραφικές αίθουσες», αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Επιτροπή Έρευνας της Ρωσίας. Όπως μετέδωσε το Sputnik, επικαλούμενο την Προεδρική Επίτροπο για τα Δικαιώματα των Παιδιών Αννα Κουζνετσόβα, η πυρκαγιά οφείλεται σε εγκληματική αμέλεια. Η Κουζνετσόβα έδωσε εντολή για τη διενέργεια ελέγχων σε όλα τα εμπορικά κέντρα της χώρας.

Περίπου 660 μέλη των υπηρεσιών εκτάκτων αναγκών μετέβησαν επί τόπου, ενώ οι πυροσβέστες επιχειρούσαν επί 17 ώρες να θέσουν την πυρκαγιά υπό έλεγχο.

Όταν ξέσπασε η πυρκαγιά οι διασώστες πρόλαβαν να απομακρύνουν με ασφάλεια περίπου 100 ανθρώπους από το εμπορικό κέντρο Ζίμναγια Βίσνια που στεγάζει κινηματογράφους, εστιατόρια, μια αίθουσα μπόουλινγκ, πάρκινγκ για 250 οχήματα, καθώς και πολλά καταστήματα.

Στις εικόνες που μεταδόθηκαν από τα τοπικά τηλεοπτικά κανάλια διακρίνονται άνθρωποι να πηδούν από τα παράθυρα του κτιρίου, που είχε τυλιχθεί στους καπνούς και τις φλόγες, για να γλιτώσουν.

#BREAKING A terrible fire in the shopping center in Russian city of #Kemerovo . Four children burned alive. People are jumping out of the windows. Video @Front_News_eu #Кемерово #Россия #Russia #Срочно pic.twitter.com/KfLmaHt7P2

Η πυρκαγιά φέρεται να ξέσπασε περίπου στις 17:00 τοπική ώρα χθες Κυριακή σε ένα τμήμα του κτιρίου όπου βρίσκονται οι αίθουσες ψυχαγωγίας, μετέδωσαν τα τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Ο Γιεβγκένι Ντεντιουκίν της υπηρεσίας εκτάκτων καταστάσεων της περιοχής του Κεμέροβο, δήλωσε ότι η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε μια έκταση περίπου 1.500 τμ. «Το εμπορικό κέντρο είναι μια πολύπλοκη κατασκευή. Υπάρχουν πολλά εύφλεκτα υλικά».

At least 37 people were killed in a fire at a shopping center in the Siberian city of Kemerovo on Sunday, a spokesman for the firefighting agency told Russian state media https://t.co/BxlZDn86q7 pic.twitter.com/ArVU8IfHU4

— CNN International (@cnni) March 25, 2018