Αστυνομικοί συνέλαβαν σήμερα επτά φοιτητές ενός πανεπιστημίου της Κωνσταντινούπολης, που χαρακτηρίστηκαν «τρομοκράτες» από τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν επειδή διαφώνησαν με τις στρατιωτικές επιχειρήσεις της Άγκυρας στη Συρία.

Οι αστυνομικοί μπήκαν δια της βίας στους κοιτώνες του Πανεπιστημίου του Βοσπόρου (Μπογκάζιτσι) στις 5 τα ξημερώματα και συνέλαβαν τρεις φοιτητές, δύο άνδρες και μία γυναίκα, όπως ανέφερε ο δικηγόρος Ιναγιέτ Ακσού. Τις προηγούμενες ημέρες είχαν συλληφθεί άλλοι τέσσερις φοιτητές του ίδιου πανεπιστημίου, πρόσθεσε.

Το Σάββατο ο Ερντογάν χαρακτήρισε «τρομοκράτες» τους φοιτητές, μιλώντας σε ένα συνέδριο του κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης (AKP) στη Σαμψούντα.

Διαβάστε επίσης

Μετά το Αφρίν, ο Ερντογάν ετοιμάζεται να επιτεθεί στο Ταλ Ριφάατ

Την περασμένη εβδομάδα είχαν σημειωθεί μικροεπεισόδια στο πανεπιστήμιο μεταξύ φοιτητών που τάσσονται υπέρ και κατά του πολέμου στη Συρία. Μια ομάδα φοιτητών έστησε έναν πάγκο και προσέφερε λουκούμια στη μνήμη των Τούρκων στρατιωτών που έχασαν τη ζωή τους στις επιχειρήσεις για την κατάληψη του κουρδικού θύλακα του Αφρίν. Μάλιστα, αποκαλούσαν τα γλυκίσματα «Afrin delight», παραφράζοντας την αγγλική ονομασία του λουκουμιού, το «turkish delight». Αντιδρώντας, άλλοι φοιτητές ύψωσαν πανό με αντιπολεμικά συνθήματα.

Riot Police forcefully detained numerous students on campus. Other Bosphorus University students and academics have reacted against police presence on campus and forceful detention of students. #dokuz8 pic.twitter.com/b9ft6KqrkG

«Ενώ οι νέοι μοίραζαν γλυκίσματα, εκείνοι οι κομμουνιστές, οι προδότες, τόλμησαν να επιτεθούν στον πάγκο τους», είπε ο Ερντογάν ανακοινώνοντας ότι θα διεξαχθεί έρευνα για να προσδιοριστεί η ταυτότητας των φοιτητών που διαφώνησαν με τις στρατιωτικές επιχειρήσεις.

«Οι (αντιπολεμικές) δηλώσεις μπορεί να ενοχλούν αλλά δεν μπορεί να θεωρηθούν έγκλημα, σύμφωνα με τον ποινικό κώδικα», είπε ο Ακσού.

Περίπου 500 άνθρωποι έχουν συλληφθεί στην Τουρκία επειδή επέκριναν τις τουρκικές επιχειρήσεις στη Συρία με αναρτήσεις στους ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης ή επειδή συμμετείχαν σε διαδηλώσεις.

Students of Bosphorus University have gathered in North Campus to protest against the detention of students with dawn raids from dormitories and houses this morning. Riot Police entered the campus for the first time in university's 155 year history.#dokuz8 pic.twitter.com/bx1vGbjafd

— dokuz8 NEWS (@dokuz8_EN) March 22, 2018