Μεγάλη πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε νοσοκομείο της Νότιας Κορέας, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τουλάχιστον 41 άνθρωποι, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Γιονάπ. Πάνω από 80 άνθρωποι τραυματίστηκαν, ενώ αρκετοί από τους τραυματίες είναι σε κρίσιμη κατάσταση.

Σημειώνεται ότι στο εξαώροφο κτίριο φιλοξενείτο επίσης ένας οίκος ευγηρίας, εκτός από το νοσοκομείο.

Ο απολογισμός των θυμάτων συνεχώς αυξάνεται, καθώς υποκύπτουν τραυματίες που ανασύρθηκαν από το φλεγόμενο κτίριο. Το μεσημέρι (τοπική ώρα) είχε ανέβει στους 41 νεκρούς, σύμφωνα με το Γιονάπ, που επικαλέστηκε στελέχη του νοτιοκορεάτικου πυροσβεστικού σώματος που επιχειρούσαν στο σημείο. «Δύο νοσοκόμες αφηγήθηκαν ότι είδαν την πυρκαγιά να εκδηλώνεται ξαφνικά σε μια αίθουσα στο τμήμα επειγόντων περιστατικών», εξήγησε ο αρχηγός των πυροσβεστών Τσόι Μαν-γου. Τα αίτια της καταστροφής δεν έχουν γίνει γνωστά μέχρι στιγμής.

Όλοι οι ασθενείς - στο κτίριο βρίσκονταν πάνω από 200 άνθρωποι, σύμφωνα με την αστυνομία - απομακρύνθηκαν από το νοσοκομείο, συνέχισε ο αξιωματικός. Η απομάκρυνση 15 ασθενών από τη μονάδα εντατικής θεραπείας στον τρίτο όροφο χρειάστηκε την περισσότερη ώρα, διότι τα σωστικά συνεργεία ήταν αναγκασμένα να επιχειρούν υπό την επίβλεψη γιατρών. Όλα τα θύματα βρίσκονταν στο νοσοκομείο. Ορισμένοι ασθενείς «υπέκυψαν κατά τη διακομιδή τους σε άλλο νοσοκομείο», συμπλήρωσε ο Τσόι.

Ο πρόεδρος Μουν Τζε-ιν εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες των θυμάτων κατά τη διάρκεια μιας έκτακτης συνεδρίασης με συμβούλους του για να συζητηθούν τα μέτρα που θα λαμβάνονταν για την αντιμετώπιση της καταστροφής. Ζήτησε από τους ερευνητές της πυροσβεστικής να προσδιορίσουν το ταχύτερο τα αίτια της τραγωδίας για να «αποφευχθεί κάθε σύγχυση των μελών των οικογενειών» των θυμάτων.

