Ένας πρώην μαθητής του λυκείου Marjory Stoneman Douglas, στην πόλη Πάρκλαντ, στην Πολιτεία της Φλόριντας, άνοιξε πυρ την Τετάρτη, μέσα στο σχολείο με αποτέλεσμα τουλάχιστον 17 άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους και 17 να τραυματιστούν -εκ των οποίων οι 5 είναι σε κρίσιμη κατάσταση.

Σύμφωνα με τον σερίφη Σκοτ Ίσραελ, 12 άτομα πέθαναν εντός του σχολικού κτιρίου, τρία στον εξωτερικό χώρο, ενώ δύο ακόμα κατέληξαν μετά τη μεταφορά τους στο νοσοκομείο.

Ο δράστης, ηλικίας 19 ετών, συνελήφθη μία ώρα αργότερα, χωρίς να φέρει αντίσταση, κοντά στο Κοράλ Σπρινγκς. Ο Νίκολας Κρουζ όπως είναι το όνομα του δράστη, είχε αποβληθεί από το σχολείο λόγω κακής διαγωγής, ενώ πρώην συμμαθητές του κάνουν λόγο για «προβληματικό άτομο», το οποίο είχε εμμονή με τα όπλα.

Άνοιξε πυρ στον τρίτο όροφο του σχολικού συγκροτήματος προτού οχυρωθεί στο κτίριο και συλληφθεί λίγο αργότερα από τις ειδικές δυνάμεις. Σύμφωνα με τα διεθνή ΜΜΕ, είχε ενεργοποιήσει μάλιστα, τον συναγερμό για πυρκαγιά προκειμένου να έχει όσο το δυνατόν περισσότερα θύματα.

Ο Κρουζ, γεννημένος τον Σεπτέμβριο του 1998, είχε αναρτήσει σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης «πολύ ανησυχητικά» μηνύματα, ανέφερε ο σερίφης Ίσραελ επισημαίνοντας ότι είναι απαραίτητο να αναφέρονται στις Αρχές συμπεριφορές αυτού του είδους.

Πρόκειται για τη 18η επίθεση ενόπλου μέσα σε σχολείο από την αρχή της χρονιάς στις ΗΠΑ και ένα από τα χειρότερα των τελευταίων 25 ετών στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ο δράστης διέπραξε το μακελειό λίγη ώρα πριν τελειώσει το τελευταίο μάθημα, στις 14:30 (τοπική ώρα) και χρησιμοποίησε ημιαυτόματο τουφέκι εφόδου AR-15, το οποίο είναι πολύ εύκολο να αγοράσει οποιοσδήποτε σε μεγάλο μέρος των ΗΠΑ.

Σε ερασιτεχνικό βίντεο που μαγνητοσκοπήθηκε μέσα σε μια από τις τάξεις του λυκείου και μεταδόθηκε από το αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο CBS ακούγονται αλλεπάλληλοι πυροβολισμοί και φαίνονται οι μαθητές δείχνουν τρομοκρατημένοι κάτω από τα θρανία τους, απόλυτα σιωπηλοί, καθώς ακούν τους πυροβολισμούς.

Μια μαθήτρια, η Πέρι Χάρις, αφηγήθηκε στο CBS Miami ότι «όλη η τάξη της» κρύφτηκε «μέσα σε μια μικρή ντουλάπα».

NEW: Broward County sheriff: Suspect is a 19-year-old former student of the high school; he was expelled for disciplinary reasons. https://t.co/6ONvnzpjDX pic.twitter.com/0fn2J8HP3V — ABC News (@ABC) February 14, 2018

Αμερικανικά τηλεοπτικά δίκτυα μετέδωσαν πλάνα με δεκάδες μαθητές καθώς βγαίνουν από το σχολείο, πολλοί με τα χέρια ψηλά ή σταυρωμένα πίσω από το κεφάλι, μπροστά σε πάνοπλους αστυνομικούς.

TRAGIC AND TERRIFYING: @DavidMuir​ speaks with Gabriella Figueroa, a student from Stoneman Douglas High School, who tells her horrifying account after hearing gunshots outside the school and then barricading herself inside a closet. https://t.co/sfSWAf1hgk pic.twitter.com/zPQZGAsPj9 — World News Tonight (@ABCWorldNews) February 15, 2018

Ασθενοφόρα, οχήματα της πυροσβεστικής, περιπολικά και τεθωρακισμένα της αστυνομίας κατέκλυσαν την περιοχή γύρω από το λύκειο, στο οποίο φοιτούν περίπου 3.000 μαθητές.

JUST IN: Video shows police takedown of suspect in South Florida school shooting that left at least 17 people dead. https://t.co/87IoIczHkr pic.twitter.com/GlbnWiM7RV — ABC News (@ABC) February 15, 2018

«Δεν είχαμε λάβει καμιά προειδοποίηση, (δεν είχαμε) καμία ένδειξη», ανέφερε ο λυκειάρχης Ράνσι. «Εξ όσων γνωρίζουμε δεν είχε διατυπωθεί καμιά απειλή».

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ «ενημερώθηκε» για την επίθεση. «Παρακολουθούμε την κατάσταση», ανακοίνωσε ο Λευκός Οίκος. «Κανένα παιδί, κανένας δάσκαλος και κανένας άλλος δεν θα έπρεπε να νιώθει πως δεν είναι ασφαλής μέσα σε οποιοδήποτε αμερικανικό σχολείο», ανέφερε ο Τραμπ μέσω Twitter.