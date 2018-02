Αιγύπτιοι Αρχαιολόγοι παρουσίασαν έναν τάφο ηλικίας 4.400 ετών ο οποίος ανήκει σε μια ιέρεια και ανακαλύφθηκε κοντά στις διάσημες πυραμίδες της Γκίζας, έξω από το Κάιρο, ανακοίνωσε χθες Σάββατο το αιγυπτιακό υπουργείο Αρχαιοτήτων.

Ο τάφος βρέθηκε στην ευρύτερη περιοχή της Νεκρόπολης της Γκίζας, που αποτελείται από ένα μεγάλο συγκρότημα αρχαίων μνημείων μεταξύ των οποίων και οι πυραμίδες, αλλά και η Σφίγγα.

Οι αρχαιολόγοι πιστεύουν ότι ο τάφος ανήκει σε μια ιέρεια της αιγυπτιακής θεάς της γονιμότητας Άθωρ, γνωστή με το όνομα Χετπέτ, η οποία είχε στενές σχέσεις με τους Αιγύπτιους βασιλείς της 5ης Δυναστείας.

Ο τάφος, που εντοπίστηκε στη διάρκεια ανασκαφών κοντά στη Μεγάλη Πυραμίδα της Γκίζας, είναι κατασκευασμένος από πύλινα τούβλα και μέσα σε αυτόν υπάρχουν τοιχογραφίες σε καλή κατάσταση που παρουσιάζουν τη Χετπέτ σε διάφορες σκηνές κυνηγιού και ψαρέματος ή την ώρα που λαμβάνει προσφορές από τα παιδιά της.

Στις τοιχογραφίες παρουσιάζονται επίσης σκηνές από παραστάσεις μουσικής και χορού, καθώς και μαϊμούδες ως οικιακά ζώα. Μια τοιχογραφία δείχνει μια μαϊμού να χορεύει μπροστά από μια ορχήστρα.

«Γνωρίζουμε φυσικά ότι ήταν υψηλόβαθμη αξιωματούχος και είχε στενούς δεσμούς με το παλάτι», δήλωσε ο υπουργός Αρχαιοτήτων της Αιγύπτου Χάλεντ αλ Ανάνι.

«Ο τάφος έχει το αρχιτεκτονικό στυλ και τα διακοσμητικά στοιχεία της 5ης Δυναστείας, με την είσοδο να οδηγεί σε έναν ναό με σχήμα ‘L'», πρόσθεσε.

Archaeologists in Egypt have unveiled the newly discovered tomb of an ancient priestess that dates back more than 4,000 years https://t.co/hDrdZ6P8w6 pic.twitter.com/scJkLULDhm

— BBC News (World) (@BBCWorld) February 3, 2018