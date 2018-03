Τα εταιρικά εμπορικά σήματα είναι σίγουρα πολύ καλά μελετημένα και δημιουργημένα με τέτοιο τρόπο ώστε να προσελκύουν το ενδιαφέρον του καταναλωτή. Η δουλειά του logo είναι τα πει όλα με μια εικόνα. Το όνομα της εταιρείας, τις βασικές ιδέες που την διέπουν και τελικά το γιατί ο πελάτης πρέπει να αγοράσει το προϊόν.

Κάποια logo είναι εντελώς ξεκάθαρα με την πρώτη ματιά. Κάποια άλλα όμως κρύβουν κάποια μηνύματα που ίσως πολλοί δεν προσέχουν, χωρίς αυτό να σημαίνει, ωστόσο, ότι αυτά δεν τους εντυπώνονται. Ακολουθούν μερικά ιστορικά logo μεγάλων εταιρειών που κρύβουν περισσότερα από αυτό που φαίνεται με την πρώτη ματιά. Ή αλλιώς there's more to this than meets the eye…

Το σήμα της FedEx μπορεί να το έχετε δει πολλές φορές. Ίσως όμως δεν έχετε παρατηρήσει το βέλος που σχηματίζει ο κενός χώρος μεταξύ των δυο τελευταίων γραμμάτων. Το βέλος αυτό, που έγινε η αιτία να πολυβραβευτεί το logo, δεν ήταν τίποτα άλλο παρά ένα ατύχημα. Ο Λίντον Λίντερ που σχεδίασε το λογότυπο το 1994 έχει παραδεχτεί ότι αυτός και η ομάδα του δεν είχαν ποτέ σκεφτεί τη δημιουργία ενός βέλους και τελικά το ανακάλυψαν αφού είχαν δημιουργήσει τουλάχιστον 400 εκδοχές του.

Όταν κάποιος βλέπει τη λέξη Pinterest μπορεί να μην το συνειδητοποιεί όμως το γράμμα «P» έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να σχηματίζει μια καρφίτσα. To όνομα του Pinterest προέρχεται από τις λέξεις Pin που σημαίνει καρφιτσώνω και Interest που σημαίνει ενδιαφέρον. Δηλαδή καρφιτσώνω ότι με ενδιαφέρει.

Το λογότυπο της γερμανικής αυτοκινητοβιομηχανίας BMW θεωρούνταν από πάντα ότι αντιπροσώπευε έναν λευκό έλικα στο φόντο ενός μπλε ουρανού. Η εταιρεία στο παρελθόν σχεδίαζε κινητήρες αεροπλάνων και μια διαφήμιση του 1929 έδειχνε το logo δίπλα σε έναν έλικα αεροπλάνου. Πάντως, σύμφωνα με την εταιρεία το σήμα αντιπροσωπεύει την σημαία της Βαυαρίας όπου και ιδρύθηκε.

Το logo του Amazon άλλαξε το 2000. Η ανάποδη καμπύλη που υπογράμμισε το όνομα της εταιρείας γύρισε ανάποδα και έγινε ένα βέλος που ξεκινά από το γράμμα «Α» και τελειώνει κάτω από το «Ζ». Το μήνυμα είναι ότι στην Amazon μπορείς να βρεις τα πάντα από το Α έως και το Ω, όπως θα λέγαμε και στα ελληνικά.

Η εταιρεία Wendy’s έχει τουλάχιστον 6,500 εστιατόρια σε όλο τον κόσμο. Ο ιδρυτής της ήθελε εξαρχής να δημιουργήσει στον καταναλωτή την αίσθηση ενός οικογενειακού, σπιτικού γεύματος. Η φίρμα πήρε το όνομα της κόρης του και το logo είναι μια χωριατοπούλα που θα μπορούσε να δώσει την παραπάνω αίσθηση. Κάποιοι επιμένουν ότι το κολάρου του φουστανιού που φορά σχηματίζει τη λέξη «mom», δηλαδή μαμά.

Η σοκολάτα Toblerone κατάγεται από την Βέρνη. Πάνω στο κουτί της απεικονίζεται το διάσημο βουνό Matterhorn, που βρίσκεται κοντά στην πόλη. Μέσα στο βουνό, ωστόσο, σχηματίζεται αφηρημένα από τις διαφορές των χρωμάτων το σύμβολο της Βέρνης, μια αρκούδα. Επίσης το όνομα της σοκολάτας εμπεριέχει το όνομα της Βέρνης.

Το λογότυπο του «Tour de France» είναι σχεδιασμένο έτσι ώστε να απεικονίζει έναν ποδηλάτη εν δράσει. Το γράμμα «R» είναι το σώμα του ποδηλάτη ενώ το «Ο» και ο κίτρινος κύκλος του σήματος συνθέτουν τους τροχούς ποδηλάτου.

Το logo της LG αποτελείται από έναν κύκλο και τα γράμματα «L» και «G». Τα δυο γράμματα, ωστόσο, σχηματίζουν έναν ανθρώπινο πρόσωπο που κλείνει το μάτι στον καταναλωτή.

Το σύμβολο της Toyota σίγουρα κρύβει περισσότερα από αυτά που βλέπει κανείς με την πρώτη ματιά. Τα τρία οβάλ που σχηματίζουν το σύμβολο παράλληλα γράφουν και την λέξη Toyota.

Το Carrefour σημαίνει διασταύρωση. Έτσι η γνωστή αλυσίδα σουπερμάρκετ συμπεριλαμβάνουν στο σήμα τους δυο βέλη που δείχνουν σε διαφορετικές κατεύθυνσης και δημιουργούν στο μεσοδιάστημα το πρώτο γράμμα της φίρμας «C».

Το μαύρο του F συμβολίζει την δύναμη και οι κόκκινες ρίγες το πάθος και την ταχύτητα. Άραγε έχει προσέξει ποτέ κανείς ότι τα δυο σύμβολα σχηματίζουν τον αριθμό 1 στην μέση; Αυτό είναι το πασίγνωστο logo της Formula 1.

Η σειρά υπολογιστών Vaio έχει ένα ενδιαφέρον λογότυπο που προορίζεται να αντιπροσωπεύει τόσο τις αναλογικές όσο και τις ψηφιακές όψεις ενός υπολογιστή. Τα γράμματα «VA» σχηματίζουν ένα αναλογικό κύμα, ενώ τα γράμματα «IO» αντιπροσωπεύουν το «1» και το «0» του δυαδικού κώδικα.