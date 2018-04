Τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας της Συρίας αναχαίτισαν περίπου δέκα πυραύλους οι οποίοι εβλήθησαν εναντίον της αεροπορικής βάσης Σαϊράτ, στην επαρχία Χομς (δυτικά), μεταδίδει το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Sputnik επικαλούμενο στρατιωτική πηγή.

«Η συριακή αντιαεροπορική άμυνα απέκρουσε επίθεση με στόχο ένα στρατιωτικό αεροδρόμιο στην επαρχία Χομς», ανέφερε η πηγή αυτή και πρόσθεσε ότι αναχαιτίστηκαν σχεδόν 10 πύραυλοι. Συριακά κρατικά ΜΜΕ μετέδωσαν ότι δεν έχουν αναφερθεί απώλειες και ότι όλοι οι πύραυλοι που εκτοξεύθηκαν εναντίον της βάσης Σαϊράτ καταρρίφθηκαν. Η συριακή κρατική τηλεόραση μετέδωσε πλάνα από έναν πύραυλο που αναχαιτίστηκε εν πτήσει, πάνω από την αεροπορική βάση.

Η νέα επίθεση σημειώθηκε μερικά εικοσιτετράωρα μετά τα κοινά πλήγματα που εξαπέλυσαν εναντίον στόχων στη Συρία οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ, της Βρετανίας και της Γαλλίας, σε αντίδραση για την επίθεση που φέρεται να διαπράχθηκε με χημικά όπλα στην πόλη Ντούμα, στον θύλακα της Ανατολικής Γούτας, στα όρια της Δαμασκού.

Εκπρόσωπος του αμερικανικού Πενταγώνου διαβεβαίωσε ότι δεν βρίσκεται σε εξέλιξη καμιά στρατιωτική επιχείρηση των ΗΠΑ στην επαρχία Χομς «αυτή τη στιγμή».

Η αεροπορική βάση Σαϊράτ είχε ήδη βομβαρδιστεί, την 7η Απριλίου 2017, από τις ΗΠΑ, οι οποίες εξαπέλυσαν εναντίον της μια ομοβροντία πυραύλων Κρουζ, σε αντίδραση για μια επίθεση με χημικά όπλα στο χωριό Χαν Σεϊχούν που είχε στοιχίσει τη ζωή σε τουλάχιστον 70 ανθρώπους. Η Ουάσινγκτον είχε επιρρίψει την ευθύνη για εκείνη την επίθεση στην κυβέρνηση του Μπασάρ αλ Άσαντ.

Μέσα ενημέρωης μεταδίδουν πως οι πύραυλοι οι οποίοι στοχοθέτησαν την αεροπορική βάση Σαϊράτ στην επαρχία Χομς της Συρίας ενδέχεται να εβλήθησαν από τις ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ. Σύμφωνα μάλιστα με τον ειδησεογραφικό ιστότοπο Αλ Μασντάρ αλ Αραμπ, και οι συριακές ένοπλες δυνάμεις θεωρούν ότι η επίθεση έγινε από το Ισραήλ.

Το Ισραήλ έχει πλήξει επανειλημμένα στόχους στη Συρία κατά τη διάρκεια της σύρραξης στη χώρα -από το 2011 και το ξέσπασμα του πολέμου- στοχοθετώντας κυρίως αυτοκινητοπομπές και βάσεις παραστρατιωτικών οργανώσεων που υποστηρίζονται από το Ιράν και της σιιτικής οργάνωσης Χεζμπολάχ του Λιβάνου, δυνάμεων που πολεμούν στο πλευρό των στρατευμάτων του Άσαντ. Ερωτηθείς σχετικά με τις πυραυλικές επιθέσεις της Δευτέρας στη Συρία, εκπρόσωπος των ισραηλινών ένοπλων δυνάμεων απάντησε «δεν σχολιάζουμε τέτοια δημοσιεύματα».

Το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, έκανε λόγο για πολλές ισχυρές εκρήξεις κοντά στη βάση Σαϊράτ, στη Χομς, και στην περιοχή Καλαμούν, κοντά στη Δαμασκό, όπου βρίσκονται άλλες δύο αεροπορικές βάσεις.

Η συριακή κρατική τηλεόραση έκανε λόγο περί «επίθεσης», ενώ έσα ενημέρωσης προσκείμενα στο σιιτικό κίνημα Χεζμπολάχ του Λιβάνου μετέδωσαν ότι συστοιχίες των συστημάτων αντιαεροπορικής άμυνας της Συρίας αναχαίτισαν τρεις πυραύλους οι οποίοι είχαν στόχο το στρατιωτικό αεροδρόμιο Ντουμάιρ, ανατολικά της Δαμασκού. Το αεροδρόμιο αυτό είχε χρησιμοποιηθεί κατά κόρον στις επιχειρήσεις των συριακών δυνάμεων για την ανάκτηση της Ανατολικής Γούτας.

