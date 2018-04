Στη διάρκεια του χθεσινού δείπνου που είχαν οι Εμμανουέλ Μακρόν και Ντόναλντ Τραμπ μαζί με τις συζύγους τους, συζήτησαν για την οικονομική κατάσταση των ΗΠΑ, «τις δημοσκοπήσεις του προέδρου Τραμπ και την προετοιμασία για τις ενδιάμεσες εκλογές» του Νοεμβρίου. Μεταξύ των άλλων ζητημάτων στα οποία αναφέρθηκαν ήταν η επιβολή ρυθμιστικών κανόνων στο Διαδίκτυο και η καταπολέμηση της ριζοσπαστικοποίησης, όπως και η μάχη κατά της τρομοκρατίας.

Αναφέρθηκαν όμως και σε θέματα στα οποία διαφωνούν, όπως η επιβολή δασμών στις εισαγωγές χάλυβα και αλουμινίου που θέλει να επιβάλει ο Αμερικανός πρόεδρος.

«Σε ό,τι αφορά το εμπόριο, τη Συρία και την καταπολέμηση της τρομοκρατίας επιθυμούν να αποκτήσουν κοινή ατζέντα», διαβεβαίωσε η γαλλική προεδρία χθες το βράδυ, υπογραμμίζοντας και πάλι «την πολύ φιλική και προσωπική ατμόσφαιρα» που υπήρχε στη διάρκεια της πρώτης τους συνάντησης.

Ωστόσο μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί στο πιο φλέγον ζήτημα: τι θα γίνει με τη συμφωνία για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, από την οποία ο Τραμπ θέλει να αποδεσμευτεί, αν δεν γίνουν πιο σκληροί οι όροι που επιβάλλονται στην Τεχεράνη.

Η κατάσταση είναι επείγουσα καθώς στις 12 Μαΐου ο Αμερικανός πρόεδρος θα αποφασίσει αν οι ΗΠΑ θα παραμείνουν στη συμφωνία.

Following their arrival at the White House, French President Macron and his wife joined President Trump and the first lady in planting a tree on the South Lawn https://t.co/foTVcV5oEb pic.twitter.com/XqldT5t9TJ

— CNN (@CNN) April 23, 2018