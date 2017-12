Τουλάχιστον ένας αστυνομικός έχασε τη ζωή του και ακόμη 6 άτομα τραυματίστηκαν σε ανταλλαγή πυρών που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής στο Χάιλαντς Ραντς, ένα μικρό προάστιο του Ντένβερ των ΗΠΑ.

Το περιστατικό ακολούθησε μια κλήση που δέχτηκε η αστυνομία για διατάραξη κοινής ησυχίας.

Με βάση την πιο πρόσφατη ενημέρωση από τις τοπικές αστυνομικές αρχές, ο ένας από τους πέντε αστυνομικούς που είχαν δεχτεί τα πυρά του δράστη υπέκυψε στα τραύματά του ενώ οι υπόλοιποι νοσηλεύονται εκτός κινδύνου σε δύο τοπικά νοσοκομεία.

Κατά το περιστατικό πιστεύεται ότι τραυματίστηκαν δύο ακόμη πολίτες, ενώ ο δράστης έχει «εξουδετερωθεί» από τις αρχές και πιστεύεται ότι είναι νεκρός.

Νωρίτερα η τοπική αστυνομία σε ανάρτησή της στο Twitter συνιστούσε στον κόσμο να παραμείνει κλεισμένος στα σπίτια του: «Κόκκινος συναγερμός. Όσοι πολίτες βρίσκονται στην περιοχή καλούνται να βρουν καταφύγιο, να αποφύγουν τα παράθυρα και να μείνουν μακριά από εξωτερικούς τοίχους».

#Breaking: we just heard gunshots in the distance. Police are now closing Colorado at otero. We are moving to the media staging area. @DenverChannel pic.twitter.com/7sZi7LjBiP

— Meghan Lopez (@Meghan_Lopez) December 31, 2017