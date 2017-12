Η κυκλοφορία στον σιδηροδρομικό σταθμό του Ζωολογικού Κήπου του Βερολίνου διακόπηκε λόγω πυκνού καπνού και αρκετοί άνθρωποι απομακρύνθηκαν από εκεί, ανέφερε στο Twitter η γερμανική ομοσπονδιακή αστυνομία.

Δεν έχει γίνει ακόμη γνωστό πού οφείλεται ο καπνός. Εικόνες που μετέδωσαν γερμανικά μέσα ενημέρωσης δείχνουν τον καπνό να υψώνεται πάνω από τον σταθμό, ο οποίος βρίσκεται κοντά το σημείο όπου είχε πραγματοποιηθεί τον Δεκέμβριο του 2016 η επίθεση στην χριστουγεννιάτικη αγορά.

Αξιωματούχοι της αστυνομίας και της πυροσβεστικής βρίσκονται επιτόπου. Μέχρι στιγμής 15 άτομα έχουν διασωθεί και υπάρχει ένας τραυματίας.

Lights flickered on and off several times. Across smoke entered food hall. People began evacuating. No fore alarm. #berlinfire #BerlinStation #berlin #bahnoffZooplogischerGarten pic.twitter.com/z7PQvhltTt

— Diem Burden (@DiemBurden) December 31, 2017