Ο γνωστός για τις γραφικές παρεμβάσεις του σύμβουλος του Ερντογάν, Γιγκίτ Μπουλούτ, «ξαναχτύπησε», αυτήν την φορά εκτοξεύοντας απειλές εναντίον της Ελλάδας μέσα από τηλεοπτική εκπομπή.

Σε παραληρηματική κατάσταση ο Μπουλούτ είπε ότι η Αθήνα θα αντιμετωπίσει την «οργή» της Τουρκίας, «χειρότερα από την Αφρίν» και θα «σπάσει τα χέρια και τα πόδια κάθε επίσημου, του πρωθυπουργού ή οποιουδήποτε υπουργού τολμήσει να πάει στα Ιμια».

Turkish president #Erdogan's chief advisor Yigit Bulut threatens #Greece, says Athens will face the wrath of #Turkey worse than #Afrin offensive, vows to break arms & legs of officials, PM or any Minister, who dare to land on disputed Kardak/Imia islet in Aegean. pic.twitter.com/XPmATUchnm

