Τουλάχιστον 53 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, 42 τραυματίστηκαν και 16 αγνοούνται από τη μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε ένα εμπορικό κέντρο, στο Κεμέροβο της Σιβηρίας, μετέδωσαν τα ρωσικά ειδησεογραφικά πρακτορεία επικαλούμενα τις τοπικές αρχές.

Εκπρόσωπος της πυροσβεστικής δήλωσε ότι έχουν χάσει τη ζωή τους 53 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων πολλά παιδιά. Σύμφωνα με τον αντικυβερνήτη της περιοχής του Κεμέροβο, Βλαντιμίρ Τσερνόφ, 13 πτώματα βρέθηκαν μέσα σε έναν κινηματογράφο.

Η Ερευνητική Επιτροπή, που διεξάγει τις έρευνες για σοβαρά αδικήματα στη Ρωσία και δίνει υπάγεται απευθείας στον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν έχει αναλάβει να εξετάσει την υπόθεση.

Όταν ξέσπασε η πυρκαγιά ο διασώστες πρόλαβαν να απομακρύνουν με ασφάλεια περίπου 100 ανθρώπους από το εμπορικό κέντρο Ζίμναγια Βίσνια που στεγάζει κινηματογράφους, εστιατόρια, μια αίθουσα μπόουλινγκ, πάρκινγκ για 250 οχήματα, καθώς και πολλά καταστήματα.

Στις εικόνες που μεταδόθηκαν από τα τοπικά τηλεοπτικά κανάλια διακρίνονται άνθρωποι να πηδούν από τα παράθυρα του κτιρίου, που είχε τυλιχθεί στους καπνούς και τις φλόγες, για να γλιτώσουν.

Η πυρκαγιά ξεκίνησε από τον τέταρτο όροφο και επεκτάθηκε πολύ γρήγορα. Το εμπορικό κέντρο, που καλύπτει επιφάνεια 23.000 τετραγωνικών μέτρων, είχε εγκαινιαστεί το 2013.

Russia fire: Dozens die in Kemerovo shopping mall blaze https://t.co/IO6XBSoJJW pic.twitter.com/FfPMbYmKNT

#Russia: fuga disperata lanciandosi dalla finestra per sfuggire ad un vasto incendio in un centro commerciale a #Kemerovo in #Siberia .Bilancio parziale 4 morti e più di 20 feriti pic.twitter.com/tAFYEtMMNR

