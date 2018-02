Πολύ ισχυρός σεισμός μεγέθους 6,4 βαθμών έπληξε περιοχή της Ταϊβάν με επίκεντρο σε απόσταση 22 χιλιομέτρων ανατολικά -βορειοανατολικά της Χούα - λιεν και εστιακό βάθος λιγότερο των 10 χιλιομέτρων.

Σύμφωνα με διεθνή πρακτορεία από την δόνηση έχουν καταρρεύσει κτίρια, μεταξύ αυτών και ένα ξενοδοχείο.

Τοπικά μέσα ενημέρωσης κάνουν λόγο για τουλάχιστον 30 εγκλωβισμένους στα ερείπια.

Ο σεισμός σημειώθηκε στις 23.50 τοπική ώρα.

Σε φωτογραφίες που έχουν αναρτήσει χρήστες κοινωνικών δικτύων καταγράφονται εκτεταμένες καταστροφές σε δρόμους ενώ κτίρια έχουν μερικώς καταρρεύσει.

Τα σωστικά συνεργεία βρίσκονται επί ποδός για τον απεγκλωβισμό των παγιδευμένων.

Ζωντανή Μετάδοση

#BREAKING PHOTO: Major damage in Taiwan after strong earthquake hits the region

Pics via @SoniaSu_ pic.twitter.com/BYfP1DrDgz

— Al Boe BREAKING NEWS (@AlBoeNEWS) February 6, 2018