Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται ο Ρώσος πρώην κατάσκοπος Σεργκέι Σκρίπαλ, έπειτα από την έκθεσή του σε «άγνωστη ουσία» στη δυτική Βρετανία, ανέφερε το BBC.

Σύμφωνα με το BBC, η αστυνομία εντόπισε τον 66χρονο άνδρα και μια γυναίκα αναίσθητους σε ένα παγκάκι στην πόλη Σόλσμπερι την Κυριακή.

Νοσηλεύονται για «φερόμενη έκθεσή τους σε μια άγνωστη ουσία» και η κατάσταση της υγείας τους παραμένει κρίσιμη, σύμφωνα με την αστυνομία.

Ο πρώην συνταγματάρχης του GRU, των υπηρεσιών Πληροφοριών του ρωσικού στρατού, είχε παραδεχθεί ότι εργαζόταν για τις βρετανικές υπηρεσίες Πληροφοριών από το 1995 και καταδικάστηκε σε κάθειρξη 13 ετών το 2006.

Του χορηγήθηκε καταφύγιο στη Βρετανία έπειτα από ανταλλαγή κατασκόπων μεταξύ των ΗΠΑ και της Ρωσίας το 2010.

Σύμφωνα με το αστυνομικό τμήμα του Γουιλσάιρ, το συμβάν προς το παρόν δεν έχει χαρακτηριστεί τρομοκρατικό, ωστόσο όλα τα ενδεχόμενα παραμένουν ανοιχτά.

A police press conference explains that a former Russian spy Sergei Skripa and a woman are currently in a "critical condition" and are being treated for "exposure to an unknown substance" pic.twitter.com/kGTRY91jkT

