Μετά τον σάλο που προκάλεσαν οι πρόσφατες εκδηλώσεις θαυμασμού του Κάνιε Γουέστ προς τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, τον οποίο χαρακτήρισε «αδελφό» του, ο Αμερικανός ράπερ επανήλθε στο προσκήνιο με προκλητικά του σχόλια που έφεραν νέο γύρο αντιδράσεων.

Ο ράπερ σύζυγος της Κιμ Καρντάσιαν υπαινίχθηκε ότι η ιστορική υποδούλωση και σκλαβιά των Αφροαμερικανών συμπολιτών και προγόνων του για 400 και πλέον χρόνια μπορεί να ήταν «δική τους επιλογή».

«Όταν ακούς για σκλαβιά για 400 χρόνια… για 400 χρόνια; Αυτό ακούγεται σαν επιλογή», είπε ο Γουέστ σε συνέντευξη που έδωσε στην ιστοσελίδα TMZ. «… Ήσουν εκεί για 4 αιώνες και αυτό αφορούσε όλους τους μαύρους. Ήταν σαν να βρίσκεσαι νοητά στη φυλακή. Μου αρέσει η λέξη ‘φυλακή’ επειδή ο όρος ‘δουλεία’ συνδέεται πολύ άμεσα με τους μαύρους. Η δουλεία είναι για τους μαύρους όπως το Ολοκαύτωμα για τους Εβραίους. Η φυλακή είναι κάτι που ενώνει και τους μαύρους και τους λευκούς στην ανθρώπινη φυλή», είπε χαρακτηριστικά.

Ο βραβευμένος με Γκράμι τραγουδιστής, σε άλλη του συνέντευξη, εξήρε και πάλι τον Τραμπ επειδή κατάφερε «το αδύνατο» με το να γίνει πρόεδρος των ΗΠΑ. Ο 40χρονος καλλιτέχνης αποκάλυψε επίσης ότι πριν από μερικά χρόνια είχε υποβληθεί σε λιποαναρρόφηση γιατί δεν ήθελε να τον αποκαλούν χοντρό.

Στην συνέντευξη στο TMZ μίλησε και για τον εαυτό του και απέδωσε τον νευρικό κλονισμό που είχε υποστεί το 2016 στον εθισμό του στα οπιοειδή. Επίσης μίλησε για την εισαγωγή του τον Νοέμβριο του 2016 σε ψυχιατρική κλινική του Λος Άντζελες. «Ήμουν ντοπαρισμένος. Δύο ημέρες προτού εισαχθώ στο νοσοκομείο, είχα πάρει οπιοειδή. Ήμουν εθισμένος στα οπιοειδή».

