Δριμεία κριτική δέχτηκε ο Ντόναλντ Τραμπ για το σκονάκι που κρατούσε κατά τη συνάντησή του με τους επιζώντες και τις οικογένειες του μακελειού στη Φλόριντα.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ συναντήθηκε στο Λευκό Οίκο με τις οικογένειες των θυμάτων του γυμνασίου Marjory Douglas Stoneman που έχασαν τη ζωή τους κατά την επίθεση του 19χρονου μακελάρη Νίκολας Κρουζ.

Όλα ξεκίνησαν όταν ο φακός «έπιασε» τις φράσεις που ήταν γραμμένες στην κάρτα που κρατούσε ο Τραμπ: «Τι θα ήθελες να μάθω από την εμπειρία σου;» και «Τι μπορούμε να κάνουμε για να σας βοηθήσουμε να νιώθετε ασφαλείς;».

Το χαρτί είχε πέντε σημειώσεις. Η τελευταία όμως ήταν εκείνη που προκάλεσε την οργή.

Η κάρτα έγραφε: «Σας ακούω». Η φωτογραφία που κάνει το γύρο του κόσμου τραβήχτηκε από τον φωτογράφο του Associated Press.

Η φωτογραφία πυροδότησε έντονη κριτική στο διαδίκτυο, με πολλούς να τον κατηγορούν πως προσπαθεί να φανεί στενοχωρημένος.

Ο σύμβουλος της Χίλαρι Κλίντον, Άνταμ Παρκομένκο έγραψε: «Ο Τραμπ έφερε τις σημειώσεις του στην ακρόαση για τη βία των όπλων. Το τελευταίο σημείωμα γράφει: ‘Σας ακούω’».

While meeting with some of the victims from the Parkland school shooting Trump had a note of reminders of things to say. One of them: I hear you. Really??? You have to be reminded to pretend to care? SMDH pic.twitter.com/e0SbMk4IWw

— om (@oliviamunn) February 22, 2018