Για πυροβολισμούς στην πανεπιστημιούπολη του Κεντρικού Μίσιγκαν, στις βόρειες ΗΠΑ, έκανε λόγο το ανώτατο ίδρυμα με ανακοίνωσή του στο Twitter, επικαλούμενο αυτόπτες μάρτυρες.

Το πανεπιστήμιο κάλεσε όλους όσοι βρίσκονται στην περιοχή να αναζητήσουν ασφαλές καταφύγιο.

«Ο ύποπτος δεν έχει συλληφθεί» μέχρι στιγμής, πρόσθεσε το πανεπιστήμιο. Το επεισόδιο σημειώθηκε στο κτίριο Κάμπελ Χολ του ιδρύματος που βρίσκεται στην πόλη Μάουντ Πλέζαντ.

Περίπου 18.000 σπουδαστές φοιτούν στο πανεπιστήμιο αυτό.

Η αστυνομία προειδοποίησε ότι ο ύποπτος ενδέχεται να είναι οπλισμένος και επικίνδυνος, προσθέτοντας ότι πρόκειται για «έναν μαύρο άνδρα».

Τα επεισόδια με πυροβολισμούς είναι σύνηθες φαινόμενο στις ΗΠΑ, όπου τα όπλα που κυκλοφορούν είναι όσα και οι κάτοικοι της χώρας.

Στις 14 Φεβρουαρίου, στο λύκειο Μάρτζορι Στόουνμαν Ντάγκλας, στο Πάρκλαντ της Φλόριντας, ένας 19χρονος άνοιξε πυρ σκοτώνοντας 17 μαθητές και καθηγητές.

CMU police confirm two individuals were fatally shot at Campbell Hall on campus this morning. The deceased are not students and police believe the situation started from a domestic situation. There are no additional injuries; suspect is still at large: https://t.co/AxvPn3N0s0

— Central Michigan U. (@CMUniversity) March 2, 2018