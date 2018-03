Το σχολείο Great Mills High School στο Μέριλαντ των ΗΠΑ βρίσκεται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και έχει κλείσει, μετά από αναφορές για πυροβολισμούς.

Το περιστατικό επιβεβαίωσε και ο τοπικός σερίφης.

Με μήνυμά του στο twitter, κάλεσε τους γονείς να μην μεταβούν στο σχολείο.

Οι αρχές υποστηρίζουν ότι το περιστατικό «έχει περιοριστεί».

Στο σημείο, σύμφωνα με τα αμερικανικά ΜΜΕ, έχουν μεταβεί αξιωματικοί του FBI.

Η πόλη Γκρέιτ Μιλς βρίσκεται σε απόσταση μικρότερη των 70 χιλιομέτρων από την Ουάσιγκτον.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει καμιά πληροφορία για την προέλευση των πυροβολισμών ή για το αν υπάρχουν θύματα.

There has been an incident at Great Mills High School. Parents please DO NOT respond to the school. Report to Leonardtown High School

— St. Mary's Sheriff (@firstsheriff) 20 Μαρτίου 2018