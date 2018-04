Τουλάχιστον 14 μαχητές, μεταξύ των οποίων και Ιρανοί, σκοτώθηκαν στην επίθεση που σημειώθηκε νωρίς σήμερα το πρωί σε στρατιωτικό αεροδρόμιο στην κεντρική Συρία, ανακοίνωσε το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Η βάση αυτή είναι χτισμένη σε μια στρατηγικής σημασίας περιοχή της ερήμου, όπου βρίσκονται τα βασικά κοιτάσματα φυσικού αερίου της Συρίας. Ήταν υπό τον έλεγχο του Ισλαμικού Κράτους μέχρι πέρυσι οπότε το ανακατέλαβε ο συριακός στρατός και οι σύμμαχοί του με την ισχυρή στήριξη της Ρωσίας.

H συριακή κρατική τηλεόραση μετέδωσε ότι ακούστηκαν εκρήξεις στο αεροδρόμιο αυτό, που βρίσκεται κοντά στην πόλη Χομς και στην αρχαία πόλη της Παλμύρας. Κατά την ίδια πηγή, τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας κατέρριψαν οκτώ πυραύλους, όμως άλλοι έπληξαν το στρατιωτικό αεροδρόμιο.

Video allegedly showing Syrian air defenses confronted missile attack on air base in central #Syria. Pentagon has denied US or any coalition member involvement in the attack. pic.twitter.com/yb0KYx7S06

