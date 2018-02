Τουλάχιστον 19 άνθρωποι σκοτώθηκαν και περισσότεροι από 40 τραυματίστηκαν το Σάββατο, όταν διώροφο λεωφορείο ανατράπηκε σε δρόμο του Χονγκ Κονγκ.

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι προσπάθειες σωστικών συνεργείων για τον απεγκλωβισμό περίπου δέκα επιβαινόντων.

Αδιευκρίνιστα παραμένουν τα αίτια του δυστυχήματος.

#UPDATE on Hong Kong bus accident:

- death toll rises to 19; 17 men and 2 women

- at least 60 injured

- cause of the accident remains unclear pic.twitter.com/LkFFPBpvEL

— CGTN (@CGTNOfficial) 10 Φεβρουαρίου 2018